Favorables perspectivas para la nueva zafra del langostino

Con importantes perspectivas y un escenario distinto al registrado en 2025, se ultiman detalles para el inicio de una nueva temporada de langostino en aguas santacruceñas.

La ministra de la Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz, Nadia Ricci, se refirió al inicio de una nueva zafra, destacando que se trata de uno de los factores estratégicos para el movimiento económico y laboral de distintas localidades. En ese sentido, informó que el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) ya definió el cronograma previo al comienzo formal de la temporada.

La inscripción de embarcaciones permanecerá abierta hasta este miércoles y el martes 26 de mayo iniciará la etapa de prospección, procedimiento técnico que se extiende durante cuatro días y permite evaluar las condiciones biológicas del recurso, antes de habilitar el inicio de la zafra.

La titular de la cartera productiva señaló que una de las principales noticias para el sector es que la temporada comienza en un escenario distinto al registrado el año pasado, evitando conflictos nacionales que habían generado incertidumbre y dificultades para el normal desarrollo de la actividad.

En este contexto, desde la Secretaría de Pesca y Acuicultura se hizo saber que ya son 30 los buques inscriptos para participar de la prospección correspondiente a esta temporada, con una importante participación de la flota con asiento en Puerto Deseado, y también de buques fresqueros vinculados al puerto Caleta Paula (Caleta Olivia), consolidando una fuerte presencia operativa de la provincia en el inicio de la actividad.

Por otra parte, Ricci precisó que el recurso ictícola se encuentra frente a las costas provinciales, permitiendo que gran parte de las descargas se realicen en puertos santacruceños y generando un fuerte impacto sobre el empleo y la actividad económica.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz