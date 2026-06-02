La víctima tenía 17 años y era buscada desde mediados de mayo. La autopsia confirmó que murió por asfixia mecánica y la Justicia ya investiga el caso como un femicidio.

Detuvieron a un hombre de 46 años por el femicidio de una joven de 17 años

La investigación por el crimen de Dulce María Candia dio un giro decisivo en las últimas horas con la detención de un hombre de 46 años señalado como principal sospechoso del femicidio de la adolescente de 17 años hallada sin vida en una construcción abandonada de la ciudad de Eldorado, Misiones.

El procedimiento fue realizado este lunes por personal de la Policía de Misiones en el barrio 20 de Junio, donde fue arrestado el acusado, identificado con las iniciales M.A.Y., quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las medidas de prueba.

La causa es encabezada por la jueza de Instrucción N°1 de Eldorado, María Laura Rodríguez, quien ordenó la detención luego de una serie de tareas investigativas que permitieron reconstruir los últimos movimientos de la joven antes de su desaparición.

### Una búsqueda que terminó de la peor manera

Dulce María había sido vista por última vez el 17 de mayo cuando salió de su vivienda ubicada en el barrio Avanti.

Tras varios días sin noticias sobre su paradero, su madre formalizó la denuncia de desaparición el 27 de mayo y se activó un operativo de búsqueda.

Sin embargo, el jueves 28 de mayo, cerca de las 19 horas, el cuerpo de la adolescente fue encontrado en avanzado estado de descomposición dentro de una obra en construcción abandonada en el barrio El Tucán, a pocas cuadras de donde había desaparecido.

La identificación fue realizada por familiares directos.

Las pericias forenses determinaron que la joven murió como consecuencia de una asfixia mecánica, dato que desde un primer momento orientó la investigación hacia un homicidio.

A partir de los resultados de la autopsia y de los elementos recolectados durante la investigación, la Justicia resolvió avanzar con la detención del sospechoso y encuadrar la causa bajo la figura de femicidio.

Entre las medidas ordenadas por la magistrada se encuentra el análisis de teléfonos celulares secuestrados durante la investigación, cuyos resultados podrían aportar información clave para reconstruir las circunstancias del crimen.

Mientras tanto, el acusado permanece detenido y será sometido a nuevas instancias judiciales en el marco de una causa que continúa en plena etapa investigativa.

El caso generó una profunda conmoción en la comunidad de Eldorado y reavivó cuestionamientos sobre los mecanismos de búsqueda y protección de niñas y adolescentes.

Familiares y vecinos expresaron su malestar por la falta de difusión oficial de la desaparición durante los primeros días y reclamaron mayores medidas de prevención en sectores vulnerables de la ciudad.

Ahora, con un sospechoso detenido y nuevas pericias en marcha, la investigación busca esclarecer qué ocurrió con Dulce María Candia y determinar las responsabilidades penales por un crimen que conmociona a Misiones.