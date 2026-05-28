El frio y la lluvia no frenaron protesta docente en la ruta

Pese a las adversas condiciones climáticas, el acceso norte a Caleta Olivia fue escenario este jueves de una nueva protesta del principal gremio docente de Santa Cruz, ADOSAC.

El frio y la lluvia no fueron impedimento para que un significativo número de maestras y maestros, tanto de Caleta Olivia como de Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno, Los Antiguos y Lago Posadas, se apostaran a partir de las diez de la mañana en la Ruta Nacional Nº 3.

Entregaron panfletos a conductores de vehículos livianos y pesados, en los cuales se sintetizan los reclamos de trabajadores de escuelas públicas provinciales.

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La circulación vehicular fue cortada de manera alternativa por algunos minutos en ambos carriles y esta vez, además de personal de la Policía de Santa Cruz, se hizo presente una comisión de la Sección Pico Truncado de Gendarmería Nacional con el fin de prevenir algún tipo de incidente con conductores y al mismo tiempo proteger la integridad de los manifestantes.

Por otra parte, minutos después del mediodía, se acercó al lugar una caravana de autos particulares ocupados por policías retirados y en actividad, además de familiares, que previamente habían realizado un “bocinazo” por la zona céntrica, en el marco del reclamo sectorial por mejoras salariales.

Vale recordar que la ADOSAC lleva adelante esta semana un paro de 96 horas que se extenderá hasta mañana viernes, reclamando la urgente apertura de paritarias para que el gobierno recomponga los salarios que quedaron por debajo de la línea de pobreza.

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El conflicto laboral por ahora no tiene visos de solución y se agravó por el descuento de haberes que el gobierno aplicó a quienes se adhirieron a las medias de fuerza e incluso retiró el beneficio de licencias gremiales.

En los panfletos que se distribuyeron también se señala que un docente ingresante en Santa Cruz percibe un salario de 1.248.571 pesos y quienes tienen 25 años de antigüedad la retribución asciende solamente a 1.694.471 pesos, mientras que el costo de la canasta familiar ya se acerca al millón novecientos mil pesos.