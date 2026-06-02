El operativo llegará a 28 de Julio, Trelew, Rada Tilly, Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. Los vecinos podrán gestionar DNI, cambios de domicilio, actualizaciones y pasaportes.

Junio: dónde estará la Unidad Móvil para tramitar DNI y pasaportes

Con el objetivo de acercar servicios esenciales a la comunidad y facilitar el acceso a la documentación personal, la Unidad Móvil del Registro Civil continuará recorriendo distintas localidades de Chubut durante el mes de junio.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno Provincial a través de la Dirección General de Registro Civil y Capacidad de las Personas, permitirá a los vecinos realizar trámites vinculados al Documento Nacional de Identidad (DNI), actualizaciones, cambios de domicilio, nuevos ejemplares y pasaportes, entre otros servicios.

Desde el organismo destacaron que el operativo busca fortalecer la presencia del Estado en territorio y garantizar el derecho a la identidad de todos los habitantes de la provincia.

El cronograma de junio

La recorrida comenzará el lunes 8 de junio en la localidad de 28 de Julio, donde la Unidad Móvil atenderá de 10 a 17 horas en las inmediaciones de la oficina de Desarrollo Social.

Posteriormente, el miércoles 10 de junio estará presente en la sede vecinal del barrio Corradi de Trelew, ubicada en Simón de Alcazabal Nº 20, de 9 a 14 horas.

El viernes 12 de junio llegará a Rada Tilly y atenderá de 10 a 18 horas junto a la sede local del Registro Civil, ubicada en avenida Capitán Fragata Moyano 1438.

Dos jornadas en Comodoro Rivadavia

La Unidad Móvil también tendrá presencia en Comodoro Rivadavia durante dos jornadas consecutivas.

El sábado 13 de junio atenderá de 10 a 18 horas en la Asociación Vecinal René Favaloro, ubicada en la intersección de avenida Pettinari y Santos Zepeda.

En tanto, el domingo 14 de junio se trasladará a la sede vecinal del barrio 9 de Julio, ubicada en Mendoza 722, donde brindará atención en el mismo horario.

Cierre en Puerto Madryn y Trelew

El recorrido continuará el viernes 19 de junio en el Centro Integral Municipal Nueva Chubut de Puerto Madryn, de 8 a 14 horas.

Finalmente, el operativo concluirá el domingo 21 de junio en la Asociación Vecinal del barrio Primera Junta de Trelew, ubicada en Pedro Crotta 1875, donde la atención será de 9 a 15 horas.

Desde el Registro Civil recomendaron a los vecinos acercarse con la documentación correspondiente para agilizar los trámites y aprovechar la presencia de la Unidad Móvil en cada localidad.