La jornada comenzará con probabilidad de precipitaciones y fuertes ráfagas de viento del norte. Hacia la tarde y la noche se prevé una mejora de las condiciones.

Martes con mejoras en Comodoro: baja la lluvia y se espera una máxima de 15°C

Luego de un inicio de semana marcado por la inestabilidad, Comodoro Rivadavia tendrá este martes una jornada con mejoras progresivas en las condiciones meteorológicas.

De acuerdo con el pronóstico, durante la mañana se esperan lluvias aisladas con una probabilidad de precipitación de entre el 10 y el 40 por ciento. La temperatura rondará los 8°C y el viento soplará del sector norte con intensidades de entre 32 y 41 km/h.

Además, se prevén ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h.

Con el correr de las horas, el tiempo tenderá a mejorar. Durante la tarde el cielo se presentará parcialmente nublado, sin probabilidad de lluvias, y la temperatura alcanzará una máxima de 15°C.

El viento continuará predominando del norte, aunque con menor intensidad, entre 13 y 22 km/h, manteniéndose algunas ráfagas de hasta 50 km/h.

Por la noche persistirá la nubosidad parcial y las condiciones estables, con una temperatura estimada en 11°C y vientos moderados del mismo sector.

De esta manera, tras una mañana ventosa e inestable, la ciudad tendrá una tarde mucho más agradable y sin precipitaciones.