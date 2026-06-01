Más de 70 arquitectos se capacitaron en Inteligencia Artificial

La propuesta reunió a profesionales de la ciudad, además de participantes provenientes de distintas localidades de la provincia, entre ellas Puerto Madryn, Trelew, Esquel y Lago Puelo, consolidando un espacio de actualización y reflexión sobre los desafíos que las nuevas tecnologías plantean para el ejercicio profesional.

La capacitación contó con la participación de dos destacados expositores. Por un lado, Héctor Raúl Márquez, docente e investigador de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, especialista en filosofía, epistemología y metodología de la investigación social, quien abordó las implicancias éticas que surgen a partir del avance de la inteligencia artificial.

Por otro lado, se presentó Sergio Manes, reconocido por su trayectoria en docencia, representación arquitectónica y tecnologías aplicadas al diseño, divulgador conferencista en congresos internacionales y creador del canal educativo “arqMANES”, con más de 70.000 suscriptores en Latinoamérica y España.

Durante la jornada se compartieron herramientas, casos prácticos y reflexiones sobre el impacto de la inteligencia artificial en los procesos de diseño, representación y toma de decisiones dentro de la disciplina, promoviendo el intercambio de experiencias entre profesionales de toda la provincia.

Como conclusión de la jornada, se coincidió en que la inteligencia artificial no reemplaza el criterio, la creatividad ni los conocimientos propios de la profesión. Por el contrario, se trata de una herramienta que, utilizada de manera adecuada, complementa el proceso de diseño y amplia las opciones disponibles además de optimizar procesos y reducir tiempos de producción, permitiendo destinar más recursos al análisis, la toma de decisiones y el desarrollo de propuestas de mayor calidad.

En este sentido, remarcaron que el valor diferencial continúa estando en la mirada profesional, la experiencia y la capacidad de interpretar las necesidades de cada proyecto, aspectos que ninguna tecnología puede sustituir.

El presidente de la Regional Sur del CACH, Dante Mattiacci, agradeció a los presentes, a los disertantes y al Consejo Regional por haber llevado adelante la jornada, destacando el interés generado y el alto nivel de participación, reafirmando la importancia de impulsar espacios de formación continua que permitan a la matrícula incorporar nuevas competencias frente a los cambios tecnológicos que atraviesan el ejercicio profesional.