El ataque se produjo durante la madrugada sobre la calle Huergo. La Policía halló una piedra dentro del vehículo, utilizada para romper uno de los vidrios antes de iniciar el fuego.

Incendiaron un auto en el Pietrobelli y el dueño apuntó a sospechosos conocidos

Un automóvil fue incendiado de manera intencional durante la madrugada de este martes en el barrio Pietrobelli, en un hecho que demandó la intervención de personal policial y de Bomberos Voluntarios.

El episodio ocurrió alrededor de las 3 de la mañana frente a una vivienda ubicada sobre la calle Huergo al 2200. Tras un llamado al 101 que alertaba sobre un vehículo envuelto en llamas, efectivos de la Comisaría Segunda acudieron al lugar y solicitaron la presencia de Bomberos para controlar la situación.

Los voluntarios trabajaron con el móvil 59 y lograron extinguir el fuego que afectaba a un Ford Focus estacionado en la vía pública.

Durante las tareas periciales, personal de Policía Científica encontró una piedra de gran tamaño en el interior del habitáculo. El elemento habría sido utilizado para romper uno de los vidrios del vehículo antes de provocar el incendio.

Según consta en la denuncia, el propietario del automóvil manifestó sospechas concretas sobre quiénes podrían estar vinculados con el ataque, a raíz de conflictos previos que mantiene con personas de su entorno.

Asimismo, los investigadores verificaron la existencia de cámaras y domos de seguridad en las inmediaciones del domicilio. Sin embargo, el damnificado indicó que esos dispositivos no se encontraban operativos al momento del hecho.