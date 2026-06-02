Otro baleado, ahora en el barrio Máximo Abásolo

La víctima, de 31 años, recibió un disparo en la cadera mientras caminaba por la zona de Chazarreta y Las Fresas. Fue trasladada al Hospital Regional y se encuentra fuera de peligro.

Un hombre de 31 años resultó herido de arma de fuego durante la madrugada de este martes en el barrio Máximo Abásolo y debió ser asistido en el Hospital Regional. El hecho es investigado por personal de la Seccional Séptima.

La intervención policial se inició luego de que desde el centro asistencial informaran el ingreso de un paciente con una lesión provocada por un disparo en la zona de la cadera. A partir de ese aviso, los efectivos se dirigieron al hospital para entrevistarse con la víctima y avanzar con las actuaciones correspondientes.

Según el relato brindado por el hombre, caminaba por la intersección de Chazarreta y Las Fresas, en cercanías de la Terminal de Transporte Patagonia, cuando escuchó varias detonaciones. En ese momento, uno de los proyectiles impactó en su lateral izquierdo.

Tras el ataque, logró llegar por sus propios medios hasta la avenida Huergo, donde pidió ayuda y abordó un taxi. El conductor lo trasladó de inmediato al Hospital Regional para recibir atención médica.

De acuerdo con el parte médico, el paciente presenta una herida con orificio de entrada y salida y permanece en buen estado general, sin lesiones en órganos. En tanto, el rastrillaje realizado en el sector donde ocurrió el episodio no permitió hallar vainas servidas ni registros de cámaras de seguridad.