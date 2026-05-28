Jaqueado por paros de estatales, el gobierno anuncia paritarias

El Gobierno de Santa Cruz confirmó este jueves la convocatoria a paritarias para los distintos sectores de la administración pública provincial a partir del próximo 4 de junio.

El anuncio oficial se hizo luego de una mesa de diálogo que mantuvieron en Río Gallegos funcionarios del Poder Ejecutivo con representantes gremiales de APROSA, AMET, APAP, ATSA, UPCN ATE y AMET, aunque en el comunicado oficial no se cita a este último gremio que corresponde a docentes de escuelas técnicas.

Tampoco se hace mención al principal gremio de los educadores (ADOSAC), desconociéndose los motivos de ausencia de sus representantes dado que no aparecen en la fotografía difundida por la oficina de prensa gubernamental, aunque igualmente se precisó que las negociaciones con el sector docente está prevista para el 8 de junio.

El grupo de funcionarios provinciales estuvo encabezado por el ministro de Economía, Finanzas e Infraestructura, Ezequiel Verbes; y la ministra de Gobierno, Belén Elmiger.

Al finalizar la reunión en la Casa de Gobierno, el titular de la cartera económica dijo que “entendimos que era el momento oportuno para comenzar con el diálogo y avanzar fuertemente no solo en lo salarial, sino también en cuestiones laborales”.

Lo cierto es que quedó en evidencia que la escalada de extensos paros y movilizaciones de estatales por los salarios que perdieron poder adquisitivo, forzaron al gobierno a convocar a paritarias.

A estos conflictos también se suma el descontento en las filas de la Policía, del Servicio Penitenciario Provincial y de los empleados judiciales, aunque estos sectores tienen otros marcos de negociación.

Y respecto a la reunión de este jueves con entidades sindicales, Verbes la calificó de positiva y valoró el intercambio de planteos y preocupaciones vinculadas a la situación de los trabajadores estatales.

¡Los gremios pudieron expresar sus inquietudes y reclamos, mientras que desde el Gobierno explicamos el contexto que atraviesa la provincia”, sostuvo, añadiendo que el Ejecutivo provincial mantiene expectativas respecto al tratamiento de herramientas financieras que permitan concretar inversiones estratégicas para Santa Cruz.

Finalmente, se precisó que el jueves 4 de junio será la mesa paritaria de la Administración Central, el viernes 5 de junio continuará con el sector salud y el lunes 8 con el sector de educación.