El Ejecutivo vetó la ley que elevaba las regalías mineras

El Poder Ejecutivo de Santa Cruz vetó en todas sus partes la ley que establecía un nuevo esquema de regalas mineras y fuera aprobada por unanimidad el 9 de abril en la Cámara de Diputados

La iniciativa había sido presentada por el diputado Javier Jara (referente del partido MOVERE surgido en Las Heras) cuando aún integraba el bloque oficialista por Santa Cruz y proponía elevar al 5% las regalías mineras para nuevos proyectos alcanzados por el RIGI.

La decisión del P.E. fue oficializada a través del Decreto N° 450, firmado el 4 de mayo, donde se dispone: "Vétase en todas sus partes la Ley del Visto, sancionada por la Honorable Cámara de Diputados en fecha 9 de abril de 2026".

La Ley también especificaba que del total de regalías percibidas, el 2% debía ser distribuido mediante coparticipación entre todos los municipios y comisiones de fomento de Santa Cruz.

Asimismo, requería que el gobierno implementara mecanismos administrativos y técnicos para garantizar el efectivo cobro y control de esos recursos.

Vale recordar que durante el tratamiento legislativo, Javier Jara (foto) defendió su proyecto con un fuerte discurso señalando que la modificación del esquema de regalias mineras representaba un incremento significativo en los ingresos provinciales provenientes de la actividad minera.

"Este cambio representa un incremento del 70% en los ingresos que percibe la provincia por la actividad minera", precisó.

No obstante, gran parte de su intervención estuvo centrada en la situación social y económica que atraviesa Santa Cruz, particularmente en la zona norte de la provincia.

En ese sentido señaló ante sus pares que “estamos viviendo una situación crítica, la gente se está recargando de hambre, y no podemos volver a nuestra localidad y decirle a nuestra gente que no hay ninguna solución".

Y en uno de los pasajes más emotivos de su discurso, apeló a su experiencia personal para describir las dificultades que atraviesan muchas familias santacruceñas, resaltando que “yo vengo de ahí, sé lo que es tener que arrastrarse con un mate cocido y un pedazo de pan", advirtiendo también sobre el crecimiento del desempleo, la migración de vecinos en busca de oportunidades laborales y el aumento de la demanda en comedores comunitarios.

Fuente: Nuevo Día