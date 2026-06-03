Mutual de petroleros contará con servicio de telemedicina

Con la finalidad de ampliar beneficios y fortalecer la atención de sus afiliados, la Mutual 12 de Septiembre del gremio petrolero incorporará un sistema de telemedicina y diagnóstico remoto.

El anuncio lo hizo esta semana el secretario general del Sindicato Petrolero, Gas y Energías Renovables de Santa Cruz (SIPGER), Rafael Güenchenén, durante el acto de presentación de Memoria y Balance de la Mutual (foto).

Este servicio permitirá acceder a consultas médicas, controles preventivos y seguimiento profesional de manera rápida, segura y sin necesidad de realizar traslados innecesarios.

Será implementado mediante equipamiento de última generación, que incluirá estaciones diagnósticas inteligentes y maletines portátiles de telemedicina.

Estas herramientas permitirán realizar controles y evaluaciones en tiempo real, conectando a los afiliados con profesionales y especialistas de distintas áreas de la medicina.

Las estaciones y dispositivos contarán con instrumental médico conectado, entre ellos tensiómetro, estetoscopio digital, termómetro, dermatoscopio, otoscopio, pulsioxímetro, balanza, cámara HD y electrocardiógrafo, lo que permitirá obtener información clínica inmediata para facilitar la atención, el diagnóstico y el seguimiento de cada paciente.

Asimismo, los afiliados podrán acceder a videoconsultas con especialistas, guardia médica, consultas de clínica médica, pediatría y salud mental, además de contar con historia clínica digital, recetas electrónicas, órdenes médicas y turnos en especialidades.

Además, se contará además con acompañamiento de personal de salud, incluyendo enfermeros y profesionales capacitados que asistirán a los afiliados durante las consultas, controles y procedimientos que requieran intervención presencial.

La telemedicina será una herramienta complementaria dentro de un modelo de atención integral, sin reemplazar la consulta presencial cuando ésta resulte necesaria.

Su implementación permitirá ordenar turnos, agilizar consultas, fortalecer el seguimiento clínico y mejorar la experiencia del afiliado, garantizando criterios de seguridad, confidencialidad de la información médica y articulación con profesionales capacitados para el uso de estas tecnologías.

Fuente: Prensa SIPGER