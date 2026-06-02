Majul, Trebucq, Recalde y Rossi, cuatro que casi avalan al femicida

Nati Jota cuestionó los discursos que ponen el foco en la víctima y advirtió: "el femicida se avala con eso".

Nati Jota salió al cruce de Luis Majul y Esteban Trebucq por sus declaraciones sobre el caso de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada por Claudio Barrelier en Córdoba.

Desde su programa Sería Increíble, que se emite por Olga, la conductora cuestionó los discursos que ponen el foco en las conductas de las víctimas y advirtió sobre el impacto que tienen esas miradas en la violencia de género: "Todas las personas que relativizan un poco y ponen foco en la víctima, en sus cuentas de TikTok, qué hacía y por qué salía sola, todos esos comentarios son parte de la estructura que está debajo del próximo femicidio", expresó.

"Porque el femicida se avala con eso. Es un femicida y lo va a hacer igual, pero se envalentona con esos comentarios. Son mentes que no podemos entender cómo razonan", sostuvo.

Nati Jota insistió en la necesidad de revisar los discursos cotidianos que responsabilizan a las víctimas o buscan justificar las agresiones a partir de sus comportamientos, decisiones personales o formas de vida: "Un poquito de esos pensamientos que hoy leemos, que apuntan a la nena, forman parte de esa estructura", afirmó.

"Cuando hablamos de micromachismo y en qué cosas podemos participar para que esto deje de pasar, dejar de decir y de pensar de esa forma", agregó.

REPUDIABLES COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

La respuesta de Nati Jota se produjo luego de que distintos comunicadores realizaran comentarios desubicados sobre el caso de Agostina Vega que fueron ampliamente cuestionados en redes sociales.

Durante la emisión de su programa radial que se emite por Radio El Observador, Luis Majul habló sobre el uso de redes sociales que tenía la adolescente: "Prefiero que me puteen por los límites que puse que enfrentar situaciones como las que tienen que enfrentar los padres de Agostina", afirmó. Luego indicó: "Sé que las redes sociales alimentan, una chiquita de 13, 14 años, tenía siete perfiles. Hay que estar muy atento a eso".

En la misma línea, el denominado "pensador libertario" Diego Recalde quedó en el centro de las críticas tras ensayar una justificación basada en la apariencia física y el comportamiento de la adolescente. Desde la pantalla de Crónica TV y sin ponerse colorado, ni sentir asco, manifestó: "Por cómo estaba vestida, por su actitud física y por su soltura, el remisero pensó que iba a un telo. Te das cuenta cuando hay un cuerpo que tiene un tránsito distinto a un cuerpo virgen".

Por el mismo camino morboso del desgraciado cineasta transitó el periodista cordobés Pablo Rossi, quien en prime time se animó a consultar sobre la vida sexual de una niña que había sido víctima de un abuso sexual seguido de muerte. Ante esta situación, y quizá conmovido por su rol de padre de una nena, Eduardo Feinmann lo interrumpió. Sin el ímpetu que suele mostrar al confrontar con adolescentes que toman colegios, en esta ocasión aportó un poco de cordura frente al horror: "Siempre es estupro. En una menor de 14 años no existe el consentimiento", respondió.