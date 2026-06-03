El incidente ocurrió a las 6:45 de este miércoles en la zona norte. La mujer, de 32 años, resultó ilesa y solo se registraron daños materiales en la camioneta.

Una conductora perdió el control de su vehículo y despistó en la rotonda de Km 4

Una mujer de 32 años protagonizó un despiste vehicular durante la mañana de este miércoles en la rotonda de Km 4. A pesar del incidente, no sufrió lesiones y no fue necesario solicitar asistencia médica.

Según informó la Comisaría Distrito Mosconi, el hecho se registró alrededor de las 6:45, cuando personal policial acudió al lugar tras un alerta emitido por el Centro de Monitoreo que advertía sobre un presunto siniestro vial.

Al arribar al sector, los efectivos constataron que una camioneta Ford Ecosport había despistado. Tras verificar el estado de la conductora, se confirmó que se encontraba en buenas condiciones de salud y que el vehículo presentaba únicamente daños materiales.

Asimismo, los uniformados controlaron la documentación correspondiente, constatando que se encontraba en regla, por lo que no se labraron infracciones.

De acuerdo con el relato de la conductora, perdió el control del rodado debido al asfalto mojado, lo que provocó el despiste.

Finalizadas las actuaciones de rigor, se aguardaba la llegada de una grúa provista por la compañía de seguros para retirar el vehículo del lugar.