Encina recuperó la libertad y Vera seguirá preso

Una pericia desvinculó a Eric Encina de la causa por el asesinato de Rodrigo Nieves y Agustina Asencio. La Justicia ordenó su inmediata libertad y prorrogó por cuatro meses la prisión preventiva de Nadir Vera, señalado como presunto coautor del hecho.

Durante la mañana de este martes se llevó a cabo una audiencia de revisión de la prisión preventiva de los coimputados Nadir Adriel “Ñoqui” Vera (30)y Eric Isaac Encina (28), en el marco de la investigación por el doble homicidio de Rodrigo César Pedro Nieves (25) y Agustina Asencio (24), ocurrido el pasado 22 de abril en el barrio Pueyrredón.

En primer término, el fiscal general Julio Puentes informó sobre los resultados de una pericia escopométrica incorporada recientemente a la causa. Según detalló, el estudio determinó que las características físicas analizadas no se corresponden con las de Encina, por lo que solicitó su desvinculación definitiva del expediente y el correspondiente sobreseimiento.

La defensora pública María de los Ángeles Garro acompañó el planteo del Ministerio Público Fiscal, y el juez penal Martín Cosmaro resolvió hacer lugar al pedido, dictando el sobreseimiento de Encina y ordenando su inmediata libertad.

VERA SEGUIRA PRESO

Respecto de Vera, la Fiscalía solicitó la prórroga de la prisión preventiva por el plazo de seis meses. El fiscal argumentó que existen elementos de convicción suficientes para considerarlo probable coautor del doble homicidio y sostuvo la vigencia de los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento de la investigación.

En ese sentido, señaló que la gravedad del hecho investigado y la expectativa de una eventual condena de cumplimiento efectivo incrementan el riesgo de evasión. Asimismo, advirtió que, en libertad, el imputado podría influir sobre testigos vinculados a la causa.

Por su parte, el abogado particular Alejandro Fuentes se opuso a la continuidad de la medida cautelar. El defensor sostuvo que las pruebas reunidas hasta el momento no alcanzan para acreditar la participación de su asistido en el hecho y cuestionó la existencia de riesgos procesales. Además, remarcó que Vera no habría mantenido conflictos previos con la familia de las víctimas y solicitó que la prisión preventiva fuera reemplazada por arresto domiciliario.

Tras escuchar a las partes, el juez Cosmaro resolvió mantener la prisión preventiva de Vera, aunque por un plazo menor al solicitado por la Fiscalía, fijándola en cuatro meses.

De acuerdo con la acusación provisoria, el doble homicidio ocurrió el 22 de abril de 2026, alrededor de las 3:15 de la madrugada. Según la hipótesis fiscal, Nadir Vera y otra persona aún no identificada se desplazaban en un Volkswagen Vento por la calle La Prensa, entre Vuelta de Obligado y Lavalle, en el barrio Pueyrredón.

En esas circunstancias, los ocupantes del vehículo se habrían colocado a la par de otro automóvil en el que viajaban Rodrigo Nieves y Agustina Asencio, efectuando 13 disparos con armas de fuego. Como consecuencia del ataque, Nieves falleció en el lugar, mientras que Asencio murió minutos después, antes de ser trasladada en ambulancia.

Tras el hecho, los agresores se dieron a la fuga. Vera y Encina fueron detenidos el 1 de mayo. La causa continúa siendo investigada bajo la calificación provisoria de doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego, atribuyéndose a Vera la participación en calidad de coautor.