La medida de fuerza que llevan adelante efectivos autoconvocados de la Policía de Santa Cruz provocó la intervención del Ministerio de Seguridad Nacional, que dispuso la conformación de un Comando Unificado.

Ante masiva retención en la fuerza policial convocaron a las federales

El mismo comprende a efectivos de fuerzas federales para garantizar la cobertura de servicios esenciales de seguridad en distintos puntos de la provincia.

La decisión fue adoptada tras una reunión encabezada por el subsecretario de Despliegue Territorial, Héctor Pedro Cajida, junto al subsecretario de Intervención Federal, Martín Culato, ambos funcionarios del Ministerio de Seguridad Nacional, según lo reportó este viernes el portal digital Nuevo Día de Río Gallegos.

De acuerdo al documento difundido por las autoridades nacionales, participarán del operativo efectivos de Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario Federal.

Estas fuerzas deberán cubrir tareas policiales de seguridad en distintas jurisdicciones mediante patrullajes por cuadrículas y zonas de responsabilidad previamente coordinadas con la jefatura de la Policía de Santa Cruz.

Hasta las primeras horas de la tarde de este viernes, al menos que Caleta Olivia no se había evidenciado la presencia de efectivos de las fuerzas federales en la vía publica e incluso voceros de Prefectura manifestaron a El Patagónico que en esa repartición se estaba a la espera de directivas.

En esta ciudad, además de personal de esta dependencia naval, podría operar el de la delegación de la Policía Federal y el de la Sección Pico Truncado de Gendarmería, mientras que en Río Gallegos se sumarían efectivos de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal, restando conocer quienes actuarían en otras localidades.

ACAMPES Y BOCINAZOS

La convocatoria al denominado Consejo del Salario por parte del gobierno provincial para negociar salarios no desactivó los acampes se iniciaran a principios de esta semana en varias localidades, principalmente protagonizados por policías retirados y familiares de los activos.

Por el contrario, se incrementó el conflicto que se desató por reclamos salariales y centenares de policías en actividad, sobre todo de cuadros subalternos, se plegaron a la retención de servicios.

Si bien concurren a sus dependencias, solo intervienen en situaciones de emergencias delictivas o accidentes de tránsito, pero no participan de actuaciones vulgares como ser requerimientos en procedimientos administrativos o entrega de certificados de domicilio.

Por otro lado, los incipientes “bocinazos” que se habían iniciado la semana pasada cobraron este viernes una masiva convocatoria en Caleta Olivia.

Decenas de automóviles y camionetas, hicieron su paso a mediodía por las calles de esta ciudad, llegando incluso a sitios donde se encuentran las comisarías y la delegación zona norte del Ministerio de Seguridad de la Provincia.

Sus ocupantes mostraron banderas nacionales, gorras de la fuerza y pancartas con frases alusivas a los bajos salarios que se perciben tanto los activos como los pasivos.

En Caleta Olivia la protesta se vio potenciada por el reciente fallecimiento del subcomisario Gabriel Trujillo, quien fue atropellado por un automóvil en la Ruta 12 cuando se dirigía a cumplir un servicio adicional en Cañadón Seco para poder compensar el magro salario que percibía en la fuerza provincial pese al grado de jerarquía que revestía.