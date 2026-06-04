Vidal: "Este gobierno no se va a esconder"

El gobernador Claudio Vidal, se dirigió este jueves a la comunidad santacruceña para referirse a la situación generada por las medidas de fuerza impulsadas por estatales y sectores de la fuerza policial.

En ese sentido ratificó la voluntad de continuar trabajando en la construcción de acuerdos que permitan dar respuestas a las demandas de los trabajadores.

Reconoció las dificultades económicas que atraviesan numerosas familias santacruceñas y consideró legítimos los reclamos vinculados a la situación salarial.

"Entiendo el reclamo. Lo considero justo. Sé de las dificultades que atraviesan muchas familias en este momento y sé que la situación económica es acuciante”, expresó Vidal.

En ese contexto dijo que le llamó la atención la medida de fuerza que se iniciara en filas policiales "cuando la semana pasada el Ejecutivo convocó al Consejo del Salario ", ámbito institucional destinado al diálogo entre las partes y a la búsqueda de consensos para abordar las distintas problemáticas laborales y salariales.

Sostuvo que la convocatoria representa una herramienta fundamental para avanzar en soluciones concretas y remarcó que el Gobierno Provincial mantiene una postura abierta al diálogo. "Nuestro compromiso sigue siendo el mismo" afirmó, resaltando que “este Gobierno no se va a esconder. Vamos a seguir dando la cara, trabajando y haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para encontrar respuestas”.

Por otra parte, consideró que “también es necesario que la sociedad observe con atención que mientras buscamos herramientas para fortalecer las finanzas provinciales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado” , pero “hay sectores que siguen poniendo obstáculos sin entender que cuando a la provincia le va mal, nos va mal a todos”.

En los tramos finales de su mensaje reiteró que su gestión continuará priorizando la defensa de los trabajadores y la búsqueda de acuerdos que permitan atender las necesidades de quienes cumplen funciones esenciales para la comunidad, sin perder de vista el bienestar general de la provincia.