Trabajadores afiliados a ATE bloquean acceso al aeropuerto

La medida de fuerza del gremio de trabajadores estatales se enmarca en el paro nacional de 72 horas que exigen la urgente reapertura urgente de negociaciones salariales.

En Santa Cruz los afiliados a la Asociación Trabajadores del Estado que prestan servicio en numerosas reparticiones públicas se sumaron al conflicto en todas las localidades.

Una de las acciones más resonantes que comenzó a tener vigencia desde la madrugada de este martes fue el bloqueo del acceso al aeropuerto de El Calafate, uno de los principales puntos de ingreso turístico de la región.

Desde el gremio explicaron que la medida responde a la falta de convocatoria a paritarias en el ámbito estatal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.

En ese sentido, advirtieron que la demora en la discusión salarial agrava la situación económica de los trabajadores.

"Cada día que se demora la discusión salarial se profundiza el deterioro de la calidad de vida de las y los trabajadores y sus familias", señalaron desde ATE, al tiempo que remarcaron la consigna que sintetiza el reclamo: "Sin paritarias no hay paz social".

La protesta en El Calafate se suma a otras acciones en aeropuertos del país, lo que amplifica el alcance del reclamo y visibiliza el conflicto a nivel nacional. Mientras tanto, desde el sector gremial anticiparon que las medidas podrían profundizarse si no hay respuestas por parte de las autoridades

Fuente: Ahora Calafate