Detectan camiones sin habilitación que transportaban agua a minera

Fue durante un operativo de control caminero realizado por la Policía de Santa Cruz y la Secretaría de Recursos Hídricos.

A partir de lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad, la tarea preventiva se efectuó en las Rutas Nacionales Nº 3 y Nº 281 (que lleva a Puerto Deseado). En dicho contexto, personal de la Secretaría de Recursos Hídricos y la policía caminera, junto con efectivos de la Sección Operaciones Rurales de Jaramillo detectaron, alrededor de las 12:30 del martes, en cercanías del acceso al yacimiento minero Don Nicolás, a tres camiones con semi-remolques (cisternas) que transportaban agua para la citada minera, con cargas que oscilaban entre los 26 y los 35 mil litros.

Se constató que al momento del operativo los mismos carecían de seguro obligatorio, revisión técnica, habilitación provincial de transporte y cedula de identificación automotor. Además, una de las unidades presentaba el parabrisas trizado, cubiertas en malas condiciones y ninguno de ellos contaba con permiso de Recursos Hídricos. Incluso dos de los camiones tenían señalética para transportar combustible; es decir que no estaban autorizados a transportar agua.

Asimismo, se supo que extraían el recurso desde el denominado Puesto El Toro, en campos de Estancia los Manantiales, distante a unos 70 kilómetros, en dirección sur, por la Ruta 3. Consecuentemente, las unidades quedaron retenidas preventivamente a disposición de Subsecretaria de Transporte, dándose también intervención a la Secretaría de Ambiente.

Posteriormente, el personal actuante se dirigió hasta la estancia Los Manantiales, a fin de inspeccionar los puntos de captación (foto), comprobando la existencia de tres, siendo estos superficiales; es decir afloramientos naturales.

En esos sitios, se detectó la existencia de motobombas y bidones de combustible para el funcionamiento de las mismas, no observándose caudalímetros, ni cartelería indicativa, procediendo a notificar al propietario quien se hizo presente en el lugar.

Finalmente, se destacó el trabajo conjunto del personal de los organismos que intervinieron en el operativo, “con el objetivo de resguardar los recursos hídricos que se extraen sin ningún control para una actividad comercial como es la minería”.