Claudio Vidal visitó en Canadá una empresa de equipamiento petrolero

En el marco de la agenda de trabajo que el Gobierno de Santa Cruz desarrolla en Canadá, la comitiva encabezada por el gobernador Claudio Vidal visitó el martes las instalaciones de ProPak Systems.

Se trata de una de las empresas líderes en el desarrollo de equipamiento y soluciones para la industria del petróleo y el gas a nivel internacional.

La visita se realizó en la ciudad de Airdrie, cercana a Calgary, donde se recorrieron las instalaciones de la firma y se conocieron en detalle los procesos de innovación tecnológica aplicados a la producción energética, con sistemas que actualmente se implementan en distintos proyectos alrededor del mundo.

ProPak Systems se especializa en el diseño y construcción de plantas de procesamiento de gas natural, instalaciones para petróleo pesado, sistemas de compresión y plantas modulares, además de contar con amplia experiencia en proyectos de recuperación térmica y generación de vapor, con cientos de desarrollos ejecutados a nivel global.

La actividad contó con la participación del ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, junto a representantes de la empresa CGC y del Sindicato de Personal Jerárquico, en el marco de una estrategia orientada a generar nuevas oportunidades para el desarrollo energético de Santa Cruz.

Durante el encuentro, los directivos de la empresa canadiense manifestaron su interés en avanzar en vínculos comerciales con Argentina, poniendo especial atención en el potencial productivo de Santa Cruz y en las posibilidades de articulación a futuro.

En tanto, desde el Ejecutivo provincial destacaron la importancia de este tipo de instancias, que permiten posicionar a la provincia en escenarios internacionales, abrir nuevas puertas y generar condiciones para el crecimiento del sector energético, con impacto directo en la producción y el empleo local.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz