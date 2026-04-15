Califican de "obscena" la licitación por el servicio de telemedicina

La diputada provincial Agostina Mora presentó una denuncia administrativa para frenar la licitación del sistema de telemedicina impulsado por el Gobierno de Santa Cruz.

La legisladora del bloque “Unión por la Patria” dijo que se trata de “una licitación obscena!” por 5.500 millones de pesos .

El eje del planteo apunta a una de las ofertas presentadas, la de la UTE integrada por Portal Salud S.A., Go Baires Logística S.R.L. y Vitalmed S.A. asegurando que en este “escandaloso”, en la cual estaría involucrado el ex secretario de Estado de Salud, Ariel Varela.

"Pedimos que se declare la nulidad absoluta e insanable", sostuvo Mora, al advertir una "incompatibilidad obscena", ya que el exfuncionario no podría mantener vínculos contractuales con el Estado hasta cumplir un año fuera del cargo, de acuerdo a la Ley Provincial N° 3034 y el Código de Ética de la Función Pública. Varela dejó su cargo en julio del año pasado.

Al respecto hizo saber que junto al diputado Eloy Echazú y el abogado Gonzalo Chute, formalizó la presentación para rechazar la admisión de la oferta de esa UTE en el proceso licitatorio.

"No existe antecedente en la provincia, y me animo a decir que en el país, de algo tan obsceno como lo que se está intentando hacer", afirmó en declaraciones al programa “Qué” de Radio Vanguardia de Caleta Olivia.

Asimismo, vinculó el proyecto con la gestión anterior del propio Varela al frente del sistema sanitario. "Yo me pregunto por qué no podemos sospechar que, siendo responsable del éxodo de profesionales, del desfinanciamiento y la falta de insumos, venga hoy a vender una solución por 5.500 millones", planteó.

También cuestionó aspectos técnicos del proyecto, al señalar que se propone una cobertura para tres millones de personas, en una provincia con alrededor de 300 mil habitantes, y advirtió que no está claro si los profesionales que prestarían servicios a distancia estarían obligados a matricularse en Santa Cruz.

Precisó además que el mismo día de la apertura de sobres, Varela mantuvo un encuentro con el jefe de Gabinete, Pedro Luxen, para "delinear acciones políticas", lo que, según Mora, profundiza las sospechas sobre el proceso.

La diputada también remarcó que el proyecto fue cuestionado por sectores del propio sistema sanitario, incluyendo el Colegio de Psicólogos y Psicólogas y el Consejo Médico, mientras gremios como APROSA reclaman apertura de paritarias y mejoras salariales. "Desde enero no tienen oferta salarial y hay atraso", advirtió, citando a la dirigente Andrea Pérez.

En ese contexto,reconoció que la telemedicina puede ser una herramienta válida "para especialidades específicas", pero rechazó su implementación como eje de la atención primaria. "Si esos 5.500 millones se destinaran al fortalecimiento del sistema público, sería distinto", sostuvo.

Vale señalar que la licitación en cuestión avanzó el lunes de esta semana con la apertura de sobres en el Auditorio del Hospital Regional de Río Gallegos, encabezada por la ministra de Salud, María Lorena Ross, y la ministra secretaria general de la Gobernación, Soledad Boggio.

Según informó el Gobierno, el sistema apunta a incorporar herramientas tecnológicas para ampliar el acceso a la salud, especialmente en localidades alejadas, reducir costos de traslado y optimizar recursos.

Ross señaló que el objetivo es avanzar en especialidades que permiten atención remota "por videoconferencia", como complemento de la atención presencial.

Fuente: La Vanguardia