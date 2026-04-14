Claudio Vidal encabezó una misión en Canadá

El gobernador Claudio Vidal encabezó el lunes una visita institucional al Southern Alberta Institute of Technology (SAIT), en la ciudad de Calgary, Canadá.

Estuvo acompañado por integrantes de su equipo de gestión, referentes de sindicados y empresas, con la finalidad de adaptar modelos de capacitación técnica vinculados al sector energético para fortalecer el desarrollo energético provincial.

La comitiva santacruceña estuvo integrada por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; representantes del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, José Dante Llugdar y Luis Gustavo Villegas; y referentes de CGC, entre ellos Pablo Chebli, Rodrigo Fernández, Juan Manuel D’Aloé y Jorge Osycka.

Asimismo, participaron autoridades del Gobierno de Alberta (Canadá), entre ellas Benigno Rojas-Moreno, director de Comercio para las Américas, quienes acompañaron el recorrido institucional y el intercambio de experiencias.

Durante la jornada, las autoridades recorrieron las instalaciones del instituto y se interiorizaron en los esquemas de capacitación que allí se desarrollan, orientados tanto a jóvenes que buscan su primera inserción laboral como a trabajadores que requieren procesos de especialización y actualización técnica.

El modelo educativo del SAIT se distingue por su fuerte articulación con la industria, combinando formación académica, prácticas en entornos reales y el uso de tecnología de vanguardia, lo que garantiza una preparación integral para las distintas etapas del desarrollo profesional dentro del sector energético.

En este contexto, se evaluaron alternativas de cooperación que permitan adaptar estas experiencias a la realidad de Santa Cruz, con el objetivo de fortalecer la formación local y acompañar el crecimiento sostenido de la actividad energética.

El gobernador destacó la importancia de avanzar en políticas que integren educación, producción y empleo, subrayando que el desarrollo energético debe estar acompañado por una sólida preparación de los trabajadores.

“Este es el camino que tenemos que seguir. No alcanza con tener recursos; tenemos que formar a nuestra gente para que esos recursos generen trabajo real en Santa Cruz”, afirmó.

Remarcó además la necesidad de establecer acuerdos que permitan incorporar nuevas herramientas de capacitación y preparar a las futuras generaciones para los desafíos del mundo laboral.

“Queremos avanzar en acuerdos que nos permitan incorporar estas herramientas y preparar a nuestros jóvenes para el mundo del trabajo que viene, con una mirada puesta en la producción y el desarrollo de la provincia”, puntualizó.