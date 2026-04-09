Garrido y Guzmán votaron a favor de la Ley de Glaciares

Dos de los cinco diputados que representan a Santa Cruz en la Cámara baja del Congreso de la Nación avalaron la reforma de la Ley de Glaciares.

La iniciativa del gobierno de Javier Milei se aprobó por mayoría cerca de las 2:30 de la madrugada de este jueves con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. De esta manera se favorece la incursión de empresas mineras en las zonas periglaciares.

La modificación fue avalada no solo por legisladores oficialistas, sino también por referentes de bloques dialoguistas, e incluso de provincias con zonas cordilleranas.

Por Santa Cruz, el proyecto tuvo el apoyo de Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) y de José Luis Garrido (Alianza Por Santa Cruz), quien responde al gobernador Claudio Vidal y que ya en otras ocasiones había convalidado iniciativas del gobierno nacional, como la reducción del presupuesto a universidades nacionales y el veto al incremento salarial para jubilados.

En contra de la reforma a la Ley de Glaciares se manifestaron los tres referentes santacruceños de Unión Por La Patria: Ana María Ianni, Juan Carlos Molina y Moira Lanesán Sancho.

En ese marco, al fundamentar su voto, Garrido expresó paradójicamente “¿Quién mejor que los santacruceños vamos a cuidar nuestros recursos?”, aclarando que la potestad final de autorizar proyectos mineros y otros emprendimientos calificados como productivos en las áreas periglaciares queda ahora en manos de cada provincia, previa evaluación de impactos ambientales.