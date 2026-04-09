Garrido y Guzmán votaron a favor de la Ley de Glaciares

La iniciativa del gobierno de Javier Milei se aprobó por mayoría cerca de las 2:30 de la madrugada de este jueves con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. De esta manera se favorece la incursión de empresas mineras en las zonas periglaciares.
La modificación fue avalada no solo por legisladores oficialistas, sino también por referentes de bloques dialoguistas, e incluso de provincias con zonas cordilleranas.
Por Santa Cruz, el proyecto tuvo el apoyo de Jairo Guzmán (La Libertad Avanza) y de José Luis Garrido (Alianza Por Santa Cruz), quien responde al gobernador Claudio Vidal y que ya en otras ocasiones había convalidado iniciativas del gobierno nacional, como la reducción del presupuesto a universidades nacionales y el veto al incremento salarial para jubilados.
En contra de la reforma a la Ley de Glaciares se manifestaron los tres referentes santacruceños de Unión Por La Patria: Ana María Ianni, Juan Carlos Molina y Moira Lanesán Sancho.
En ese marco, al fundamentar su voto, Garrido expresó paradójicamente “¿Quién mejor que los santacruceños vamos a cuidar nuestros recursos?”, aclarando que la potestad final de autorizar proyectos mineros y otros emprendimientos calificados como productivos en las áreas periglaciares queda ahora en manos de cada provincia, previa evaluación de impactos ambientales.