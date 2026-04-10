Gremio petrolero lanzó paro general en todos los yacimientos

La medida de fuerza, reclamando el cumplimiento de inversiones, es por tiempo indeterminado y fue resuelta a mediodía de este viernes en la masiva asamblea de afiliados que se realizó en Pico Truncado.

En ese marco, el secretario general del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables de Santa Cruz, Rafael Güenchenèn, volvió a advertir sobre la grave situación de la industria, exigiendo a las operadoras el cumplimiento del plan de inversión y perforación comprometido para 2026.

Paralelamente reclamó al gobierno provincial la reversión de áreas ante incumplimientos y rechazó el esquema de abandono firmado con YPF, además de exigir inmediata apertura de paritarias.

“Hoy tenemos las condiciones para que cada operadora invierta los 1.200 millones de dólares que se comprometieron. ¿Qué se piensan estos tipos que firmaron un plan de perforación y no van a perforar?”, expresó, en clara referencia a las compañías que se hicieron cargo de las áreas maduras abandonadas por YPF.

El dirigente también remarcó que los trabajadores sostuvieron la actividad en un contexto adverso y lograron mejorar los niveles de eficiencia operativa en los yacimientos, lo que, según señaló, elimina cualquier excusa para no avanzar con los planes de desarrollo.

En esa misma línea cuestionó con dureza la intención de algunas empresas de avanzar con despidos y reducción de personal, advirtiendo que el sindicato no aceptará que el ajuste recaiga sobre los trabajadores.

En ese sentido, instruyó a la comisión directiva y al cuerpo de delegados a sostener el criterio de “alta por baja”, exigiendo la reincorporación de cada puesto de trabajo que las operadoras intenten reducir bajo cualquier modalidad, ya sea jubilación u otros mecanismos.

EXIGENCIA AL GOBIERNO

Por otra parte, Güenchenén puso el foco en la responsabilidad del Ejecutivo provincial para intervenir frente a los incumplimientos de las operadoras y anticipó que el sindicato avanzará en ese sentido.

“Vamos a pedirle al gobierno provincial que retrotraiga las áreas a todas aquellas empresas petroleras que quieren dejar gente en la calle”, afirmó.

Asimismo, en relación al contexto general de la industria, el secretario general recordó que hace casi dos años que no se perfora un solo pozo en Santa Cruz, lo que impacta directamente en la producción y en la sostenibilidad del empleo.

Puso también énfasis al cuestionar el plan de abandono de pozos y remediación acordado con YPF, al considerar que resulta insuficiente frente a las necesidades actuales de la provincia y de los trabajadores.

“No estoy de acuerdo, me parece muy poco. Pero sea lo que sea lo que se firmó, necesitamos que los trabajadores entren y recuperen su fuente de trabajo”, puntualizó.

Como cierre de la asamblea, y tras la votación a mano alzada de los presentes, Güenchenén anunció el inicio inmediato de un plan de lucha con un paro general por tiempo indeterminado en todos los yacimientos de Santa Cruz “hasta que llamen a negociar con el sindicato”.