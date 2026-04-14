Murió Javier Castro, dirigente  de la Asociación Obrera Minera

Desde la organización sindical señalaron que en las próximas horas comunicarán el lugar y horario para despedirlo, convocando a compañeros y allegados a darle el último adiós.
Castro no solo fue un referente del sector minero, sino también tuvo participación activa en la vida política de Santa Cruz. En 2023 fue candidato a vicegobernador por Unión por la Patria, acompañando a Pablo Grasso.
"Su compromiso, su lucha y su forma de estar siempre cerca de cada compañero y compañera dejarán una huella imborrable en nuestra organización", expresaron desde AOMA, aunque no se precisan las causas de su deceso.
A lo largo de su trayectoria, se indica en el comunicado, Javier Castro se destacó por su cercanía con los trabajadores y su fuerte presencia en el ámbito sindical, consolidándose como una figura representativa del sector.