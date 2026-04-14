Murió Javier Castro, dirigente  de la Asociación Obrera Minera

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Santa Cruz informó con profundo pesar el fallecimiento de su secretario general, Javier Castro, ocurrido en horas de la madrugada de este martes.

Desde la organización sindical señalaron que en las próximas horas comunicarán el lugar y horario para despedirlo, convocando a compañeros y allegados a darle el último adiós.

Castro no solo fue un referente del sector minero, sino también tuvo participación activa en la vida política de Santa Cruz. En 2023 fue candidato a vicegobernador por Unión por la Patria, acompañando a Pablo Grasso.

"Su compromiso, su lucha y su forma de estar siempre cerca de cada compañero y compañera dejarán una huella imborrable en nuestra organización", expresaron desde AOMA, aunque no se precisan las causas de su deceso.

A lo largo de su trayectoria, se indica en el comunicado, Javier Castro se destacó por su cercanía con los trabajadores y su fuerte presencia en el ámbito sindical, consolidándose como una figura representativa del sector.