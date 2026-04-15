Marchas nocturnas de estatales por salarios minimizados por la inflación

En medio de una escalada de medidas de fuerza de trabajadores estatales que unificaron reclamos en un frente provincial, en la noche del martes hubo marchas de protesta en diferentes localidades santacruceñas.

En Río Gallegos se movilizaron alrededor de 500 manifestantes que llegaron hasta el frente de la Casa de Gobierno luego de sortear un vallado de rejas metálicas y la seguridad de un grupo de policías que se abstuvo de implementar alguna medida de desalojo. Además parte los trabajadores permanecían este miércoles acampando en el lugar, conforme al plan de lucha que habían anunciado con antelación.

En Caleta Olivia se movilizaron más de 200, entre quienes se encontraban referentes ADOSAC (el principal gremio docente), ATE, Judiciales, APROSA (profesionales de la medicina) y no docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) que en este caso dependen de un presupuesto nacional, lo cual la protesta también fue contra el gobierno de Javier Milei.

A estos gremios se le suman otros que se manifestaron en la capital provincial, como el caso del que nuclea a trabajadores viales y el de los docentes e investigadores de la UNPA.

En todos los casos el principal motivo es el reclamo de una recomposición de los salarios que debido al galopante proceso inflacionario quedaron minimizados, por lo cual se requiere urgente llamado a paritarias, pero además hay una fuerte oposición al nuevo intento del Ejecutivo provincial de insistir con el tratamiento legislativo de la Ley de Emergencia Económica y Financiera.

NOCHE6

CON ANTORCHAS

En la ciudad del Gorosito, la denominada marcha de antorchas se realizó poco después de las 20:00 por ambas manos de la avenida San Martín y finalizó en la plazoleta del Gorosito donde expusieron varios oradores para referirse a la difícil situación económica que afrontan los estatales.

La bronca se vio potenciada luego que se conociera el incide de inflación nacional del mes de marzo que alcanzó 3,4 %, pero señalaron que nadie duda que en la Patagonia sur el índice es superior.

Uno de los expositores fue el secretario general de la filial local de ATE, Walter Robledo, quien entre otras cosas ironizó los dichos del gobernador Claudio Vidal cuando en su campaña electoral afirmaba que Santa Cruz “tenía con qué y para qué”.

“Hoy parece que ese discurso quedó en el olvido y este gobierno le está dando la espalda a los trabajadores y por eso exigimos la apertura de paritarias”, puntualizó.