Del 30 de abril al 3 de mayo, el festival de Actitud Pandora reunirá obras de cuatro provincias con funciones en Comodoro y Rada Tilly, reafirmando el crecimiento del teatro local y la experiencia del encuentro entre artistas y público.

Ramal Teatro vuelve y activa el circuito escénico con una propuesta que conecta la Patagonia

La obra Feliz Día de los Sutottos se estará presentando en Cine Teatro Español.

Ramal Teatro volverá a escena del 30 de abril al 3 de mayo con una nueva edición que reunirá obras de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Buenos Aires, consolidando un espacio que apuesta a la circulación teatral en la Patagonia y al encuentro entre artistas y espectadores.

La programación se desplegará en Actitud Pandora, el Centro Cultural Rada Tilly y el Teatro Español. La apertura será el 30 de abril con dos obras de Comodoro Rivadavia: Un show de mí, en Rada Tilly, y Bandido de Ponys, en Actitud Pandora.

imagen

Desde Río Negro llegará un grupo con doble propuesta: La soledad de las flores (1 de mayo en Actitud Pandora y 2 de mayo en Rada Tilly) y Cerdiña. La niña y el jabalí (3 de mayo en Rada Tilly), incorporando además una obra destinada a las infancias. Santa Cruz estará representada por Un poco viva (1 de mayo en Rada Tilly y 2 de mayo en Actitud Pandora), mientras que el cierre será con Feliz día, del dúo Sutottos, el 3 de mayo en el Teatro Español.

Embed - Actitud Pandora | Teatro on Instagram: "Cada vez falta menos para el Festival Ramal Teatro en Comodoro y Rada Tilly Conseguí tus entradas desde el link de nuestra BIO " View this post on Instagram

Las entradas para todas las funciones —excepto Feliz día— pueden adquirirse a través del catálogo de WhatsApp. Para la función en el Teatro Español, la venta es online en CDM.

El festival cuenta además con el acompañamiento de Comodoro Turismo, Rada Tilly Cultura y Sudestada, que se suman a esta edición para fortalecer la propuesta.

Detrás de la grilla, el festival sostiene una lógica construida desde la necesidad. “El único momento del año donde podíamos vernos era la Fiesta Provincial del Teatro”, recordaron Gonzalo Dato y Alfaro Valente. “Después, por las distancias, era muy difícil generar esos encuentros”.

A partir de esa experiencia, grupos de distintas localidades de Chubut decidieron generar sus propios festivales. “Dijimos: estaría bueno que cada localidad arme su festival y que nos convoquemos entre nosotros para poder circular”, explicaron a El Patagónico.

imagen

De allí surge Ramal, un nombre que no es casual. “Pensamos en el tren que unía Sarmiento con Comodoro. La idea era esa: llevar y traer obras”. Esa lógica se traduce en una experiencia que va más allá de la función. “No es lo mismo venir a hacer una función que venir a un festival”, afirmaron. “Acá se hacen funciones en distintas salas, hay desmontajes, talleres, se comparte con otros elencos. Siempre te vas con algo más”.

Para los organizadores, ese intercambio también impacta en el público. “Se genera una experiencia amplificada. No es solo venir, ver una obra y listo”.

La edición 2026 se da en un contexto particular. “Este año nos costó un poco”, reconocieron. “El Instituto Nacional del Teatro está intervenido y no sabíamos si íbamos a poder contar con ese apoyo, que es fundamental para estos festivales”.

imagen

Sin ese financiamiento, el festival tuvo que adaptarse. “Siempre traíamos entre seis y ocho espectáculos. Esta vez dijimos: convoquemos menos grupos para poder hacerlo”. La reducción también implicó concentrar sedes. “No contamos con Sarmiento ni con Astra. Esta vez se va a desarrollar en Actitud Pandora y en Rada Tilly”, explicaron.

Aun así, decidieron sostener el evento. “Para no perder la instancia de festival, lo hacemos igual”, remarcaron. Incluso, dentro de ese contexto, incorporaron nuevas apuestas. “Es la primera vez que traemos una obra infantil”, destacaron sobre Cerdiña. Y también sumaron una propuesta con fuerte convocatoria como Feliz día.

El crecimiento de la escena local es otro de los ejes que atraviesa la mirada de los organizadores. “Hace ocho años no había una sala donde todos los fines de semana pudieras ver teatro. Eso lo fuimos construyendo”. Ese proceso también transformó al público. “Antes se decía que en Comodoro no hay nada para hacer. Hoy eso cambió”.

Embed - Actitud Pandora | Teatro on Instagram: "Dúo Sutottos llega a Comodoro con “FELIZ DÍA” Adquirí tus entradas ahora desde el link de nuestro perfil @actitudpandora " View this post on Instagram

Al mismo tiempo, describen un espectador particular. “El público comodorense es exigente. En escena cuesta que se exprese, pero después te dicen que les encantó”, comentaron, marcando una característica que muchos elencos de afuera perciben al presentarse en la ciudad.

También advierten cambios en los hábitos de consumo. “Antes apenas salía el flyer se agotaban las entradas. Ahora la gente espera más, decide sobre la fecha”, explicaron. Aun así, el acompañamiento se mantiene. “Sabemos que la situación está difícil, pero la gente sigue viniendo. Necesita desconectar, aunque sea una hora”.

imagen

En ese sentido, el teatro aparece como una experiencia que cobra nuevo valor. “Hay algo de sentarte al lado de alguien, de ver una persona real, de escuchar una voz real. De salir un poco de la virtualidad”.

Con esa convicción, Ramal Teatro vuelve a ponerse en marcha, sosteniendo su esencia: un festival que no solo exhibe obras, sino que construye red, genera circulación y reafirma el teatro como espacio de encuentro en la Patagonia.