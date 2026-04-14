La trabajadora social no vio que todos dormían en una sola habitación

El abogado querellante marcó la anomalía luego de la audiencia y también resaltó que “lo más asombroso es que los acusados pidan comodidad ahora que están detenidos, cuando al chico lo bañaban en agua helada y contaminada”.

Roberto Castillo, abogado defensor del padre de Ángel López, volvió a hablar públicamente tras la realización de la audiencia de control de este martes, donde se decidió que Mariela Altamirano y Maicol González deberán continuar en prisión, en principio por seis meses.

“La expectativa de pena que esperamos es cadena perpetua. Acá se cometió un homicidio simple, pero ella debería ser condenada a prisión perpetua porque era la madre del niño”, indicó el abogado.

“La abogada habló de coscorrones, intentando minimizar lo que pasó. Lo cierto es que si estos 22 coscorrones provocaron este desenlace fatal, tenés de igual manera la responsabilidad. La verdad es que mataron a un chico ¿A quién no conmociona eso?”, señaló.

“Los testigos escuchaban constantemente escenas de violencia dentro de ese hogar. Y lo más asombroso es que pidan comodidad estando ahora detenidos, cuando al chico lo bañaban en agua helada y contaminada. Yo lo que no entiendo todavía es cómo la asistente social no vio que ellos dormían juntos con el nene, que no tenían un lugar, un espacio”, aseveró el letrado.

“Y es cierto de que la escuela lo que menos imagina es que a ese nene lo están sometiendo a duras golpizas. Sin embargo, la institución hizo un informe y ahora están poniéndose a disposición de la fiscalía. Es importante que los testigos den su declaración para que después -en un debate oral- se puedan condenar a la madre a prisión perpetua y a él, si no aparece un agravante, por homicidio simple”.

Finalmente, Castillo se refirió a su situación profesional, indicando que “me llamó el presidente del Colegio para que modere mis expresiones públicas respecto a los funcionarios que terminaron siendo responsables porque acá no hay ninguna duda de que actuaron mal. Ángel está muerto: esa es la prueba cabal de que actuaron mal. Me obstruyeron la matriculación, por eso no pude, en mi carácter de querellante, poder desarrollar la hipótesis del caso. tengo que buscar otro Colegio de Abogados de Chubut que permita matricularme para poder tener una participación activa en la acusación”.