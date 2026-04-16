Polo Obrero participará en audiencia pública por corte de programa social

La instancia de debate ciudadano se realizará mañana viernes a partir de las 15:30 en la Cámara de Diputados de la Nación con el fin de unificar acciones legales contra el gobierno de La Libertad Avanza.

Se debe al corte del programa social “Volver al Trabajo” que impuso la gestión del presidente Javier Milel a través de la ministro de Capital, Sandra Petovello, motivando que cientos de miles de personas de bajos recursos dejaran de percibir una ayuda económica mensual de apenas 78 mil pesos.

Si bien el gobierno decidió mantener la vigencia de otro plan, el denominado “Acompañamiento Social” destinado fundamentalmente a madres con más de cuatro hijos, igualmente impuso restricciones al mismo y mantuvo el valor del monto antes mencionado.

Se estima que de la audiencia pública participarán alrededor de un centenar de referentes de movimientos sociales y piqueteros de todo el país, muchos de ellos del interior del país y de manera virtual como el caso del Polo Obrero de Caleta Olivia.

Al respecto, los referentes de esta agrupación social convocaron este jueves a una conferencia de prensa en su sede del barrio Perito Moreno para adelantar algunas de las posturas que expondrán en la audiencia.

Liderados por Omar Latini, señalaron que en la instancia de participación nacional ciudadana informarán que en esta ciudad el Polo Obrero atiende 10 merenderos,10 comedores y varios roperos comunitarios con los cuales se asiste a cientos de personas adultas y niños en situación de vulnerabilidad, además de brindarse ayuda escolar gratuita.

Sus encargados recibían la ayuda de 78 mil pesos en calidad de trabadores de la economía social y muchas otras personas también cumplían tareas comunitarias, entre ellas la de limpieza y forestación y embellecimiento de espacios públicos.

El aporte que recibían ya era exiguo porque se había congelado hace muchos meses pero al menos les permitía solventar algunos gastos de sus hogares.

En consecuencia, sumarán su protesta y repudio a las políticas recesivas de LLA que desconoce el avance de la extrema pobreza en todo el país.