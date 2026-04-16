La secretaria general de ATE Las Heras, Marlene Gómez, y el coordinador de municipales de ATE Santa Cruz, José Vilán, recuperaron su libertad poco después del mediodía de este jueves

Luego de una noche en calabozos liberaron a dirigentes de ATE

Ambos, por expresas directivas del juez de Instrucción Eduardo Quelín, fueron detenidos por la Policía al promediar la tarde de ayer cuando realizaban una protesta en el Hospital Distrital de esa localidad y fueron trasladados a calabozos de la Comisaría Segunda, donde pasaron la noche en calidad de incomunicados.

El procedimiento judicial y policial se registró en el marco de un paro de 72 horas convocado por la conducción provincial del gremio, en reclamo de una recomposición salarial de emergencia para los trabajadores estatales.

El secretario general provincial Carlos Garzón cuestionó la detención de los dirigentes y la vinculó conun intento de disciplinamiento sindical.

"Quieren disciplinar a los trabajadores, pero ATE va a seguir peleando. No les van a alcanzar las comisarías", afirmó.

El dirigente también apuntó contra el accionar del sistema judicial y autoridades hospitalarias, como al director Fabián Burgos y al juez Eduardo Quelín, al afirmar que se trató de "una operación" para justificar las detenciones mientras los dirigentes aguardaban una reunión con la dirección del nosocomio.

En paralelo, el conflicto sigue abierto y Garzón criticó al Gobierno provincial por la falta de convocatoria a paritarias, asegurando que continuarán las medidas de fuerza continuarán ya que “como no ponen fecha ni día para discutir salarios, esto va a seguir", aseguró.

En ese sentido, confirmó que la próxima semana el gremio realizará otro paro de 72 horas y continuará con el acampe frente al edificio del Consejo Provincial de Educación, en Río Gallegos.

Fuente: La Vanguardia Noticias