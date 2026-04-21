Impulsan reactivación de ramal ferroviario con fines turísticos

El gobernador Claudio Vidal visitó el lunes la localidad de Jaramillo para observar los trabajos de recuperación del histórico ramal ferroviario que en una primera etapa llegará a Fitz Roy.

El objetivo del gobierno es reactivarlo con fines productivos y turísticos y el mandatario provincial compartió un almuerzo con trabajadores de YCRT que llevan adelante las tareas de reacondicionamiento de las vías.

La escena fue simple, pero cargada de sentido político: mesa compartida, diálogo directo y una recorrida para observar de cerca el estado de una infraestructura que durante años quedó relegada.

Durante el encuentro, los trabajadores detallaron el trabajo que vienen realizando sobre las vías y explicaron que la intervención se encuentra en una primera etapa,

Se trata de un punto de partida dentro de un plan más amplio, que busca recuperar progresivamente el servicio ferroviario en Santa Cruz.

La meta final es ambiciosa: restablecer la conexión desde Puerto Deseado hasta Las Heras, reactivando un corredor clave tanto para la logística como para la integración territorial.

Consecuentemente, el proyecto no se plantea solo como una obra de infraestructura, sino que apunta a generar nuevas oportunidades económicas en la zona norte de la provincia

La zona de Jaramillo, con su identidad ligada al ferrocarril, podría convertirse en un punto de atracción para visitantes y en un nodo de actividad económica si el proyecto logra consolidarse.

Con avances aún en etapa inicial, el desafío será sostener el ritmo de trabajo y garantizar continuidad a un proyecto que combina historia, producción y desarrollo.

Por ahora, en Jaramillo, las vías vuelven a moverse. Y con ellas, también una expectativa largamente postergada.