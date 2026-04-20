Protesta de la UOCRA en la base operativa de CGC

Un piquete de obreros de la construcción se instaló este lunes en el acceso principal a la base de la Compañía General de Combustibles, en Cañadón Seco.

Voceros del gremio señalaron que la medida de fuerza se dispuso porque desde hace varios meses un grupo de empresas contratistas de la operadora CGC utilizan a trabajadores petroleros para realizar tareas que corresponden a la construcción.

Precisaron que ello está claramente establecido en el Convenio 545/08 de la UOCRA, por lo cual, en su condición de comitente, CGC tiene responsabilidad en el incumplimiento de la norma laboral.

Como ejemplo, citaron tareas de colocación de membranas, termofusión de cañerías, instalación y mantenimiento de cañerías de agua, pintura, refacción de oficinas y mantenimiento edilicio, entre otras.

Esto hace que muchos obreros de la construcción no tengan ocupación laboral y se generen recelos entre los dos sectores de trabajadores y si bien directivos de CGC siguen prometiendo que resolverán en problema, la respuesta a las notas formales de queja se demora.

Por otra parte, los voceros consultados por este diario aseguraron que ellos no bloquearon el portón de acceso de la empresa ya que fue la misma operadora la que puso candados al portón principal. No obstante, la protesta continuará por tiempo indeterminado hasta tanto se obtengan respuestas e intervenga la autoridad laboral competente.