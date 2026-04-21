Este martes se desarrolló en Caleta Olivia, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia, la primera jornada con más de 700 deportistas de toda la región. Chubut logró las primeras medallas en levantamiento y tenis de mesa adaptado, mientras que el tenis, ya está en semifinales.

Los Juegos de la Integración Patagónica se viven a pleno en Santa Cruz y Tierra del Fuego

Se puso en marcha este martes, la cuarta edición de los Juegos de la Integración Patagónica, organizados por el Ente Patagónico del Deporte y llevados adelante en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

El evento cuenta con la participación de cerca de 700 jóvenes deportistas de entre 14 y 17 años, de las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, que compiten en disciplinas convencionales y adaptadas.

En las sedes dispuestas (Caleta Olivia, Río Gallegos, Río Grande y Ushuaia), iniciaron las competencias de tenis de mesa, bádminton, tiro con arco (estas tres también en modalidad adaptada), levantamiento olímpico, lucha olímpica, gimnasia artística, tenis, escalada y taekwondo, recordando que el beach vóley, que también integra este evento, ya se disputó la semana pasada en Rada Tilly, organizado por Chubut Deportes.

PRIMERAS MEDALLAS EN RIO GRANDE

En el primer día de competencia de los Juegos de la Integración Patagónica 2026, el atleta chubutense Tiziano Ramos obtuvo la medalla de plata en levantamiento olímpico, en Río Grande.

El joven de 16 años, que tiene como entrenadores a Nicolás Balcázar y Cinthia Cádiz, se quedó con la presea de plata en la categoría hasta 67kg luego de un mano a mano emotivo con el local Fabrizio Argüello, que finalmente ganó la dorada.

Además, Alma Mariqueo (64kg) terminó en el cuarto puesto y Kiyomi Sambueza (55kg) fue quinta.

Por su parte, en tenis de mesa, hubo buenos inicios tanto en la modalidad convencional como en adaptado para nuestra provincia. En tenis de mesa convencional, Lautaro Apiuan venció a un rival neuquino en cuartos y se metió en semifinales.

En tanto en adaptado, Ada Luz Puca obtuvo la medalla de plata en individual femenino (clase motor); Jara Belén se metió en la semifinal del jueves en la categoría individual clase 11; y Bordon Jeremías pasó a cuartos de final individual masculino clase 5.

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Este miércoles se jugarán los dobles femenino, masculino y mixtos. Y el jueves serán las semifinales y finales de single.

Y en tiro con arco, Chubut cuenta con dos deportistas convencionales y dos adaptados.

Este martes, en la primera jornada tuvieron los siguientes resultados: Raso Sub15: 5to puesto Escobar Emma y 6to puesto Henríquez Juan Ciro.

Recurvo Sub17: 5to puesto Ramos Ríos Ariadna y 5to puesto Cantero Ivo.

EL TENIS A SEMIFINALES

Durante todo el martes se disputó una maratónica jornada de competencias, que se extendió hasta últimas horas de la noche. Se desarrollaron las etapas clasificatorias en todas las disciplinas y nuestros representantes alternaron actuaciones dispares.

El tenis de Chubut inició en Río Gallegos su participación con el pie derecho, tanto en el Club Asturianos como en el Tenis Club Río Gallegos. El equipo integrado por Danna Fliri, Guadalupe Marina Schapiro, Lorenzo March y Joaquín Vulcano, disputaron los primeros tres duelos con victorias, todas por 3-0. Los rivales fueron La Pampa, Neuquén y Santa Cruz, ganando los 9 juegos disputados durante la jornada (6 en singles y 3 dobles mixtos). De este modo, el equipo provincial aseguró la clasificación a semifinales, aunque este miércoles cerrará la ronda regular ante Río Negro y Tierra del Fuego.

También en la capital santacruceña, se realizó la primera jornada competitiva de escalada deportiva, con la disputa de las primeras rondas, tanto masculina como femenina, en el Club Andino de Río Gallegos. Allí, Lucía Baldini y Martina Suárez en femenino; Tomás García Monsalvo y Enzo Di Meglio Alimenti en masculino, comenzaron a demostrar sus destrezas en el muro.

El miércoles se desarrollarán las segundas rondas, en ambas ramas y los seis mejores clasificados disputarán las finales del día jueves.

En tanto el equipo de gimnasia artística tuvo día de entrenamientos en el Club Boxing de Río Gallegos y recién el miércoles por la mañana iniciarán la competencia, con las pruebas de aparatos, donde competirán las madrynenses Olivia Battaglia, Xiomara Farías Buffa y Catalina Aciar.

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PELEANDO POR LOS PODIOS

En el gimnasio “Pancho Cerdá” de Caleta Olivia se desarrollan los deportes de combate y la actividad se puso en marcha este martes con el taekwondo y la disputa de las rondas clasificatorias.

Hasta el cierre de la jornada, estaban en competencia en la rama masculina, Valentino Nicolás Davies en -55kg, Alejo Jeremías Hernández en -63kg y Juan Bautista Rivas Molli en -73kg. En la rama femenina están Emilia Mora en -49kg, Astrid Lara Escalante en -55kg y Nazarena Anahí Carlo en -63kg. Quienes logren clasificar, disputarán las finales el miércoles por la tarde.

En tanto la lucha libre este martes tuvo la ceremonia de pesajes y el miércoles iniciará la actividad competitiva.

Por último, la ciudad de Ushuaia, más precisamente la Casa del Deporte, es sede del torneo bádminton, tanto convencional como adaptado, donde Chubut alternó buenas y regulares actuaciones en el primer día de competencias, que se extendió hasta horas de la noche.

La actividad tendrá continuidad el miércoles, donde los chubutenses seguirán en competencia buscando sumar experiencia y buenas presentaciones.