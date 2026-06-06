Franco Colapinto largará 14º el Gran Premio de Mónaco

El piloto argentino, con Alpine, registró un tiempo de 1’13”995/1000 y quedó a solo dos décimas de segundo de poder ingresar a la Q3. La pole fue para el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes).

El argentino Franco Colapinto partirá este domingo desde la 14ª posición en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 tras quedar eliminado en la segunda tanda de clasificación (Q2). El piloto de Alpine no logró acceder a la definición por la pole position y afrontará un exigente desafío en uno de los circuitos más difíciles para realizar sobrepasos.

Tanto en el primer corte como en el segundo, Colapinto, que marcó un tiempo de 1’13”995/1000, se esmeró en evitar girar sin la complicación del tráfico que es habitual en el circuito de Montecarlo, y si bien lo consiguió la prestación de su indócil auto le impidió repetir lo hecho en Canadá cuando pudo integrar el Top10 de la instancia sabatina, como ahora lo hizo su compañero Pierre Gasly, quien quedó 9°.

“Cuando no te sentís bien con el auto, creo que cuesta mucho tiempo. En las curvas más rápidas del primer sector iba bien. En el segundo sector, en las curvas muy lentas, me está costando un montón. Está el auto muy desconectado, bloqueando mucho adelante. A veces, cuando voy para atrás, bloqueo atrás, cuando voy para adelante, bloqueo adelante. Es una desconexión muy rara y no le estuvimos encontrando la vuelta“, afirmó Colapinto en declraciones a ESPN en zona mixta, después de la clasificación.

Con sus 19 años, Andrea Antonelli sigue demostrando sus condiciones en el campeonato mundial de Fórmula 1, el cual lidera, y en el circuito de Montecarlo sorprendió sobre el cierre de la sesión para registrar su cuarta “pole” con el Mercedes, tras establecer 1’12”052/1000 (166,732 Km/h.) para recorrer los 3.337 metros del legendario trazado del principado, y superar cuando el tiempo expiraba nada menos que a Max Verstappen (Red Bull) por 43 milésimas y a Lewis Hamilton (Ferrari) por 0s228.

La competencia se disputará este domingo desde las 10 (hora de Argentina), con transmisión de la plataforma de Disney + Premium y contará con un recorrido total de 78 vueltas por las estrechas calles del Principado.