Agustín Canapino hizo la pole y con récord incluido

A bordo del Chevrolet Cruze atendido por Salvita Racing, el piloto arrecifeño marcó la pole position en La Plata, obteniendo el nuevo récord del trazado para TN Clase 3.

Agustín Canapino vence en la etapa clasificatoria que el TN Clase 3 disputó en horas de la tarde de este sábado en el autódromo Roberto Mouras (La Plata), donde el domingo se consagrará al ganador del Gran Premio elf- Copa Crossmaster válida por la quinta fecha del Campeonato 2026 Río Uruguay Seguros.

El piloto arrecifeño marcó el nuevo récord del circuito al establecer 1m30s728, a los mandos del Chevrolet Cruze atendido por Salvita Racing, logrando su primera pole position en la temporada y achicando tres puntos la distancia que lo separa del primer lugar de la tabla anual que lidera Facundo Chapur, informó la página de la APAT.

Luego de dos grupos, Jeremías Olmedo dominaba la etapa clasificatoria cronometrando 1m31s189, superando a Jorge Barrio por 0s302 y a Fabián Yannantuoni, por 0s319. Alfonso Domenech y Jerónimo Teti completaban las principales posiciones antes del primer paso por la recta principal por parte de los vehículos del Grupo A, logrando Facundo Chapur la pole position tras marcar 1m30s999, con 40 kilos de lastre hándicap producto de liderar el campeonato.

La pole del piloto cordobés quedó sin efecto ante la primera pasada de Agustín Canapino por la recta principal, marcando 1m30s728, superando por 0s129 a Facundo Ardusso y a Facundo Chapur por 0s271. Mauricio Lambiris y José Manuel Urcera completaban las principales ubicaciones al cabo de la clasificación que cerró la actividad del día de este sábado en el trazado platense.

Jeremías Olmedo, que dominaba la etapa clasificatoria, caía al sexto lugar mientras que Leonel Pernía, Bautista Damiani, Facundo Marques y Jorge Barrio completaban la primera decena de clasificados en la caída de la bandera a cuadros.

Este domingo, desde las 10, comenzará el último día de actividad con la disputa de las series clasificatorias de TN Clase 3.

La final está prevista que se largue a partir de las 13:10, a 20 vueltas o 40 minutos de duración, y con transmisión de Canal 9 de Buenos Aires.