El piloto comodorense, con Peugeot 208, será parte este domingo de la 5ª fecha a correrse en La Plata. Las series las ganaron Brodato Mionetto, Coltrinari y Leston.

Renzo Blotta fue 9º en la 1ª serie de la Clase 2 del TN

El piloto comodorense Renzo Blotta, con Peugeot 208, quedó este sábado en el noveno puesto durante la primera serie que la Clase 2 del Turismo Nacional, corrió a cinco vueltas en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, escenario de la quinta fecha de la temporada, y en donde se correrá el Gran Premio Elf – Copa Crossmaster.

Por su parte, Franco Bodrato Mionetto, dominó de principio a fin la batería al comando de un Peugeot 208. El vencedor tomó distancia rápidamente de sus perseguidores dado que Horacio Evolo no tuvo una partida efectiva, cayendo al cuarto lugar de la competencia tras ser superado por Lucas Petracchini y Renzo Blotta.

Con el piloto sureño mantuvo una plena disputa por la tercera posición, la cual obtuvo antes de terminar la primera mitad de la competencia.

Adelante, el líder de la competencia mantuvo su ritmo y diferencia hasta la caída de la bandera a cuadros, ganando el primer cronometrado de la tarde. Petracchini se ubicó en el segundo lugar, en su primera competencia dentro de JPM Racing, mientras que Evolo se ubicó en el tercer puesto, completando al momento un destacado regreso al TN Clase 2.

Pablo Collazo prevaleció en la disputa por el cuarto puesto, venciendo en el contrapunto a Juan Eduardo Kreitz y a Exequiel Bastidas, quien completó el desarrollo de la serie en el sexto lugar. La zona de puntos la completaron Juan Ignacio Canela, Marcos Fernández y Renzo Blotta.

COLTRINARI GANO LA SEGUNDA

Francisco Coltrinari venció en la segunda serie, afirmándose en el liderazgo del certamen.

El piloto salteño debió neutralizar las claras intenciones propuestas por Valentino Quattrocchi, quien a poco del final tuvo una merma de rendimiento en el Toyota Yaris atendido por Alquat Motorsport, pudiendo mantener a pesar de dicha situación el segundo puesto en la caída de la bandera a cuadros.

Para el piloto de Saturni Racing, la victoria obtenida en series es la cuarta en orden durante la presente temporada, llegando a 140 unidades tras la disputa de la serie. Juan Martín Eluchans arribó en el tercer lugar, mientras que Franco Romano e Ignacio Grippo completaron las principales ubicaciones de este cronometrado. En ambos casos, lograron sus mejores resultados en series clasificatorias desde sus debuts en TN Clase 2.

LA TERCERA FUE DE LESTON

Mientras tanto, Martín Leston quedó declarado ganador de la tercera serie. El vencedor fue reclasificado en el primer puesto tras haber recibido un toque por parte de Tomás Vitar, quien había cruzado la línea de sentencia en el primer puesto en los últimos metros de esta cronometrada. Por su parte, el mendocino fue reubicado en el segundo puesto por dicha instancia, por delante de Thomás Marchesín, Santino Balerini y Santiago Robledo, quienes completaron las principales posiciones del último cronometrado.

Este domingo, a partir de las 12, a 16 vueltas o 35 minutos de duración, se correrá la quinta final de la temporada, con transmisión de Canal 9 de Buenos Aires.