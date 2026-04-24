Gremio petrolero anunció puesta en marcha de 11 equipos de torre

Lo confirmó el secretario general del SIPGER, Rafael Güenchenén, tras lograr un entendimiento con la UTE de operadoras de yacimientos.

El esquema contempla 1 equipo de perforación y 10 de well services (workover y pulling), de los cuales 6 estarán destinados a tareas de reactivación y 4 a abandono de pozos, a los que se suman 2 sets de cementación y 1 de fractura.

Tras semanas de discusiones y en medio de una conciliación obligatoria, las operadoras terminaron confirmando los equipos que el gremio venía exigiendo como condición para cerrar el entendimiento, en un escenario marcado por la presión del conflicto. Desde el sindicato destacaron que la mejora en la eficiencia de los equipos activos durante el último año permitió elevar su rendimiento y se convirtió en un factor clave para recuperar producción, algo que incluso las propias operadoras reconocen y que facilitó este acuerdo.

Las tareas de well services estarán a cargo de Roch, Quintana, Clear, Patagonia, Brest y CGC.

Los servicios de cementación y fractura forman parte de los compromisos asumidos por las operadoras y aún resta la definición final de las contratistas.

Güenchenen resaltó que “poder anunciar un equipo de perforación es lo más importante para nosotros. Sin perforación, la actividad va a seguir cayendo hasta que no quede nada. El compromiso de CGC de revertir esta situación empieza con este perforador. Estamos trabajando para que el resto de las operadoras entienda que este es el camino a seguir”.

Por el lado de YPF, el secretario general señaló que la operadora prevé la operación de 1 equipo de workover por dos años, renovable por uno adicional, junto con 3 equipos de pulling también por dos años, con posibilidad de extensión a tres, con una reducción de un equipo en ese período.

Asimismo, el acuerdo incluye 1 equipo de cementación, 1 unidad de wireline y un equipo de flush by, bajo un esquema de dos años con opción de prórroga a tres. A esto se suma un segundo conjunto compuesto por 1 equipo de cementación y 1 wireline, bajo las mismas condiciones.

Por otra parte, Güenchenén hizo saber que la próxima semana solicitará una reunión urgente con YPF para tratar todo lo vinculado a la remediación ambiental.

Finamente, desde el gremio dejaron en claro que la reactivación tiene que generar empleo en la provincia y garantizar la participación de las Pymes de Santa Cruz, que vienen reclamando mayor acceso a contratos y trabajo.