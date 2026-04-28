Vialidad Provincial garantizará tansitabilidad en rutas

Con la llegada de la temporada invernal, la Administración General de Vialidad Provincial intensifica diversas tareas de mantenimiento y prevención, tanto en rutas nacionales como provinciales.

El presidente de Vialidad Provincial de Santa Cruz, Julio Bujer, informó en las últimas horas que el operativo con el que se propone garantizar la transitabilidad en las rutas comprende a 2.000 kilómetros de vías nacionales y 2.600 kilómetros provinciales.

“Arrancamos el 1° de mayo, pero el invierno siempre se adelanta en Santa Cruz. Por ejemplo, ya tuvimos nieve y escarcha en localidades como 28 de Noviembre y Río Turbio y por ello trabajamos con la cosecha de sal para tener las 5.000 toneladas para todo el invierno”, precisó.

Respecto al equipamiento, indicó que las motoniveladoras están en condiciones para realizar el mantenimiento correspondiente y que este año se compraron cuatro camiones saleros, en tanto ya se dispone de ropa de invierno para el personal.

DEUDA DE NACION

En otro orden, Bujer se refirió a deuda que Vialidad Nacional mantiene con el ente provincial. En ese sentido, el funcionario comentó que “sería importante que nos puedan pagar el convenio atrasado, que son 13.000 millones de pesos. A mediados de mayo vence ya el convenio anterior con Vialidad Nacional y no hemos recibido nada”.

“Anteriormente, se hizo un convenio por la Ruta Nacional N°40 con empresas privadas para el mantenimiento de las rutas y no prosperó porque no pagan. Lamentablemente, tenemos rutas nacionales dentro del territorio provincial y nos debemos hacer cargo, pero la realidad es que Vialidad Nacional es quien se debería hacer cargo”, manifestó.

Fuente: Prensa Santa Cruz