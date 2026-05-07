Jueves inestable en Comodoro: anuncian lluvias y ráfagas

Durante la mañana se esperan lluvias con probabilidades de precipitación entre el 40% y el 70%, acompañadas por vientos del sudoeste de entre 42 y 50 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 70 y 78 km/h.
Por la tarde las condiciones inestables continuarán con lluvias aisladas y viento sostenido del sector sur, mientras que las ráfagas podrían intensificarse hasta llegar a los 87 km/h.
Hacia la noche el cielo permanecerá mayormente nublado, aunque con menor probabilidad de precipitaciones.
La temperatura oscilará entre los 8 y 10 grados durante toda la jornada.