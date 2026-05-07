Nueva alerta amarilla por lluvias para este viernes

El pronóstico anticipa precipitaciones persistentes durante la tarde del viernes 8 de mayo, con acumulados estimados entre 20 y 30 milímetros.

Luego de las lluvias registradas entre este miércoles y la mañana del jueves, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) volvió a emitir una alerta amarilla por precipitaciones para la tarde de este viernes 8 de mayo.

De acuerdo al informe del organismo, las zonas alcanzadas por la advertencia podrían registrar lluvias persistentes, con valores de acumulación previstos entre 20 y 30 milímetros. También indicaron que esos niveles podrían superarse de forma puntual en algunos sectores.

Frente a este escenario, se aconseja transitar con precaución, evitar calles o sectores anegados y mantenerse informados mediante los canales oficiales.

Además, las autoridades recomendaron asegurar elementos que puedan desplazarse por acción del agua y extremar los cuidados en áreas vulnerables o que hayan presentado inconvenientes durante temporales anteriores.