"La ignorancia es mucho más cara", afirmó el intendente

El intendente participó de la Marcha Federal Universitaria y se sumó al reclamo por el financiamiento de la educación pública.

Miles de comodorenses se congregaron para apoyar el reclamo por el financiamiento de la educación pública, en sintonía con las marchas simultáneas que se realizaron en distintos puntos del país.

En la ocasión, estuvieron presentes el intendente Othar Macharashvili; el viceintendente Maximiliano Sampaoli; el rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas; miembros del gabinete municipal; concejales; legisladores provinciales; referentes sindicales; y representantes de distintas entidades de nuestra ciudad.

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Al respecto, Macharashvili remarcó la importancia de participar de la marcha “en defensa de las universidades y su financiamiento, ya que sin presupuesto no puede funcionar ningún organismo. Esta marcha no es partidaria como algunos quieren hacerlo ver, sino que se trata de la sociedad peleando por sus derechos”.

En ese sentido, sostuvo que “es una falacia que las universidades no se dejan auditar: todas están controladas y nadie tiene problemas para que esto suceda. Vamos a seguir presionando por los canales que corresponden para que lo que se fijó como ley se cumpla y las universidades puedan funcionar como corresponde. Queremos que la Corte Suprema tome cartas en el asunto y defina lo que ya fue aprobado por diputados y senadores”.

Asimismo, el intendente manifestó que los representantes del gobierno nacional “tienen que recapacitar y abrir el diálogo”, al tiempo que recalcó que “nosotros defendemos un Estado democrático y la voluntad de la ciudadanía que se expresó a través de sus representantes. Nadie pide un golpe ni nada por el estilo, sino respeto por los derechos y la dignidad de los vecinos de todo el país”.

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Añadió que “escuchamos a algunos funcionarios expresarse acerca del costo que implica un egresado universitario. Si la educación es cara, que prueben lo que es la ignorancia, que es mucho más cara para todos los argentinos. Por eso vamos a seguir con esta lucha en defensa de la educación pública, de la que todos debemos ser parte”, enfatizó.

Por último, Macharashvili expresó que “sabemos que los jóvenes se sienten desalentados por esta situación, pero nosotros los vamos a acompañar y haremos todo lo posible para que todos puedan estudiar y desarrollarse. No hay margen para que cada uno juegue solo: todos debemos ir por el mismo fin, que es el bienestar de nuestra gente y el futuro de la región”.