Estudiantes, docentes, nodocentes, egresados y vecinos participan en Comodoro Rivadavia de la movilización convocada para reclamar por el financiamiento de las universidades públicas.

La Marcha Federal Universitaria concentra a una multitud en la Plaza San Martín

La comunidad educativa de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) protagoniza este martes una nueva edición de la Marcha Federal Universitaria en Comodoro Rivadavia. La movilización ya llegó a la Plaza San Martín, donde se desarrolla el acto central de la jornada.

La convocatoria reúne a estudiantes, docentes, nodocentes, egresados y vecinos que se suman al reclamo por el presupuesto de las universidades públicas y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

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La concentración comenzó a las 13 en la Ciudad Universitaria y desde allí partió la columna principal, que avanzó por distintos sectores de la ciudad incorporando participantes en los puntos de encuentro establecidos en el CERET y frente al Monumento al Carrero Patagónico.

El rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas, destacó la importancia de la movilización y remarcó el valor de la universidad pública para la región patagónica.

“Está en juego la educación de todos los jóvenes, de nuestros hijos y de nuestros nietos”, expresó al convocar a la comunidad a participar de la marcha.

Además, sostuvo que “no solo marchamos en defensa de la educación pública del presente, sino también de la educación pública del futuro”, en referencia a la situación presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales.