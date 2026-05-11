Comodoro se suma a la marcha federal universitaria

La movilización se realizará este martes a partir de las 13:00. El gremio no docente alertó por la pérdida del poder adquisitivo, el impacto del ajuste en las universidades públicas y la situación de las becas estudiantiles.

El gremio no docente de Comodoro Rivadavia confirmó su adhesión a una nueva marcha federal universitaria que se desarrollará este martes en reclamo por el financiamiento del sistema educativo y la situación salarial del sector.

La convocatoria fue anunciada por el referente sindical José Giri en diálogo con Radio Del Mar. Según indicó, la concentración comenzará a las 13 y la movilización partirá a las 14 con destino a Plaza San Martín, donde está previsto el cierre de la jornada cerca de las 15:30.

El dirigente explicó que el horario fue modificado a raíz de las condiciones climáticas previstas para la jornada. Además, sostuvo que el escenario actual golpea a distintos sectores vinculados a la universidad pública. “El escenario cada vez está más complejo y afecta a todos los sectores de la comunidad universitaria: trabajadores, estudiantes, no docentes e instituciones”, expresó.

Entre los principales reclamos, Giri mencionó el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y la pérdida salarial acumulada en los últimos años. En ese contexto, aseguró que el deterioro del poder adquisitivo se profundizó con el tiempo. “Hoy estamos calculando que en estos dos últimos años se perdieron alrededor de 11 salarios”, afirmó.

También planteó su preocupación por la situación de las becas estudiantiles, especialmente la Manuel Belgrano, al señalar que los aumentos otorgados quedaron muy por debajo de la inflación. “Son aumentos del 3%, es bajísimo. Hay muchos espacios dentro y fuera de la universidad que dependen de esos recursos y no alcanzan para sostenerlos”, señaló.

Por último, el referente sindical advirtió que la continuidad de muchos estudiantes depende de estos programas de asistencia, en medio de un escenario que, según indicó, atraviesa a todo el sistema universitario público.