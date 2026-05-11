La readecuación presupuestaria dispuesta por el Ejecutivo redujo fondos destinados a medicamentos, tratamientos oncológicos, prevención de enfermedades y organismos estratégicos como el INCUCAI y el Instituto Malbrán, según los anexos publicados en el Boletín Oficial.

Salud: el Gobierno recortó más de $63.000 millones en áreas críticas y medicamentos

El Gobierno nacional formalizó una reestructuración del Presupuesto 2026 que recortó $63.021.299.401 en Salud Pública, con impacto en programas de medicamentos, tratamientos oncológicos y organismos sanitarios estratégicos.

Según los anexos de la Decisión Administrativa 20/2026 publicados en el Boletín Oficial y a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el mayor ajuste nominal recayó sobre el programa “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que perdió $20.000 millones.

Además, las partidas destinadas al “Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud” registraron una reducción de $25.000 millones, lo que afectará la asistencia sanitaria en distintas provincias.

Entre las medidas de mayor impacto social figura la quita de $5.000 millones en el programa de “Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer”, especialmente en ayudas sociales directas para pacientes.

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) también sufrió una reducción presupuestaria de $831,3 millones, compuesta por una baja de $513,1 millones en gastos corrientes y de $318,2 millones en recursos de capital.

Por su parte, la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” (ANLIS) perdió $1.162,2 millones, situación que paraliza obras de refuncionalización edilicia y proyectos vinculados a laboratorios de alta complejidad.

La readecuación presupuestaria también incluyó recortes de $500 millones para prevención de enfermedades transmisibles, $800 millones en programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, y $900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable.

Las modificaciones presupuestarias quedaron oficializadas mediante la Decisión Administrativa 20/2026 publicada por el Ejecutivo nacional en el Boletín Oficial.