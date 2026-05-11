Universitarios se movilizan este martes hasta el Gorosito

La Universidad Nacional de la Patagonia Austral se sumará mañana martes a la marcha federal para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento para las universidades públicas.

La comunidad de la Unidad Académica Caleta Olivia de la UNPA se concentrará a partir de las 16:00 en el edificio ubicado en el acceso norte, desde donde se iniciara la movilización hasta el micro centro, previéndose la realización de un acto en la plazoleta del monumento al Obrero Petrolero, el Gorosito.

A mediodía de este lunes se ofreció una conferencia de prensa en la cual se lanzó una invitación abierta a toda la comunidad para apoyar el reclamo y al mismo tiempo se difundió el contenido de un documento por el cual se detallan las razones de la protesta.

En el encuentro con la prensa local estuvo presente el decano de la unidad académica, magister Claudio Fernández; la delegada regional de ADIUNPA (docentes), ingeniera Natalia Serón; el secretario general de ATUNPA (no docentes), Facundo Pérez Toro; y la presidenta de la Federación de Estudiantes, Daniela Gutiérrez.

“Nos moviliza una preocupación compartida por todos y todas y, por eso, queremos invitarlos a ser protagonistas en esta lucha colectiva: defender la Universidad Pública es una tarea de todos porque la situación que estamos atravesando ya no puede pensarse como un problema aislado, ni sectorial, ni circunstancial” se indica en el documento.

Precisa además que “lo que está en juego es el presupuesto de las universidades para su financiamiento, y los salarios del personal ante el deterioro salarial gravísimo que vienen sufriendo”.

“También está en juego la posibilidad misma del desarrollo de proyectos y actividades propias de la Universidad Pública, como la formación de profesionales, la producción de conocimiento científico y tecnológico, diversas actividades con la comunidad y con todo ello lo que se discute es el modo de construir futuro para nuestro país” se agrega.

Refiere además que “hoy las universidades nacionales están funcionando con una caída de más del 45% en las transferencias presupuestarias desde el año 2023. Eso significa, en términos concretos, que el sistema universitario está intentando sostenerse prácticamente con la mitad de sus posibilidades y capacidades. Y eso inevitablemente afecta el desarrollo de todas nuestras actividades”.

Más adelante, se describe en detalle una serie de dificultades que provoca el recorte presupuestario, entre ellas lo referente a programas de investigación, innovación, transferencia tecnológica y desarrollo soberano.

“Y esto tiene un impacto todavía más profundo en provincias como Santa Cruz. Porque en nuestros territorios la Universidad Pública no es solamente una institución educativa. Es una herramienta de inclusión social, de movilidad social ascendente y de desarrollo territorial” se puntualiza.