Más de 80 mujeres se capacitaron en RCP

El taller se llevó adelante en el marco del programa Nutriendo Futuro. Se trata de una propuesta conjunta entre la Secretaría municipal de la Mujer y la Cruz Roja.

Este jueves por la mañana, en las instalaciones del Centro de Información Pública (CIP), se desarrolló el taller de RCP "Cuidar(se) para transformar", en el marco del Programa Nutriendo Futuro, que brinda la Dirección General de Políticas de Género con Abordaje Territorial de la Secretaria de la Mujer, Género y Diversidad, a cargo de María Cativa.

En esta ocasión, la Cruz Roja colaboró dictando un taller de RCP, orientado a brindar conocimientos esenciales para salvar vidas. Todas las participantes realizaron las respectivas prácticas en bebés, niños y adultos, intercambiaron conocimientos y recibieron la asistencia alimentaria que se les brinda mensualmente.

Al respecto, la directora general de Políticas de Género con Abordaje Territorial, Verónica Opazo, destacó que “este mes convocamos junto a la Cruz Roja, a todas las mujeres que acompañamos, para que participen de un taller de RCP debido a nos parece importantísimo que llegue esa información, que sepan cómo salvar vidas, porque el conocimiento es fundamental”.

Asimismo, la directora detalló que durante la actividad participaron más de 80 personas. “Es sumamente importante que vengan y que asistan a estas propuestas”, sostuvo.

Paralelamente, Opazo recordó que el programa “brinda un refuerzo alimentario que se entrega a mujeres en situación de vulnerabilidad y que, además, incluye el fortalecimiento a través de talleres que venimos haciendo de inserción laboral, de educación y ahora de primeros auxilios”.

En tanto, la coordinadora del voluntariado de la Cruz Roja en la ciudad, Abigail Monroy, indicó que la charla de RCP “sirve para el cotidiano, tanto para las mujeres, sus familias, sus trabajos, sobre todo si están con niños o con adultos mayores. Está bueno que sepan estas maniobras básicas, sobre todo de ahogamiento, de paro cardiorrespiratorio, que son temas en los que uno tiende a paralizarse; por eso es útil que difundamos esta información y que ellas también lo repliquen en sus hogares o con sus círculos cercanos”.

Finalmente, la referente de Cruz Roja ponderó la importancia de la cooperación institucional entre el Municipio y las organizaciones civiles porque “estamos para colaborar en las necesidades de la comunidad, sobre todo en este tema de la concientización y el cuidado de la salud”.