Rada Tilly sorteó dos televisores entre quienes abonaron impuestos con Patagonia 365

La iniciativa se realizó en conjunto con el Banco del Chubut y alcanzó a contribuyentes que efectuaron el pago anual anticipado 2027 mediante la tarjeta Patagonia 365. También continúan vigentes promociones para financiar tributos en cuotas sin interés.

La Municipalidad de Rada Tilly realizó el sorteo de dos televisores Smart de 55 pulgadas entre los contribuyentes que abonaron de manera anticipada los impuestos correspondientes al período 2027 utilizando la tarjeta Patagonia 365, en el marco de un convenio con el Banco del Chubut.

La propuesta formó parte de las acciones impulsadas por el Municipio para promover el pago anual anticipado de tributos mediante distintas alternativas de financiación en cuotas sin interés. En esta edición, además, se incorporó el sorteo de dos televisores como reconocimiento a quienes eligieron esa modalidad de pago.

El coordinador de Ingresos municipal, Daniel Miguens, indicó que el Banco del Chubut, a través de la Regional Comodoro Rivadavia, aportó dos televisores GOOGLE TV 55 modelo G55P6UHD para ser sorteados entre quienes realizaron el pago anual anticipado con la tarjeta de la entidad bancaria.

El acto se desarrolló este miércoles en la sede central del edificio municipal de Fragata 25 de Mayo Nº 94 y contó con la presencia del gerente regional del Banco del Chubut, Dardo Fernández; la intendente Mariel Peralta; y la secretaria de Hacienda, Norma Rementería.

Los beneficiados fueron los titulares de la cuenta de impuesto inmobiliario Nº 1133 y de la cuenta automotor Nº 52661, quienes ya recibieron la notificación correspondiente.

Desde el área de Ingresos también recordaron que durante mayo continúan disponibles promociones para el pago de impuestos municipales en cuotas sin interés. Entre ellas, se encuentran las 12 cuotas con tarjeta Patagonia 365 del Banco del Chubut; 3 y 6 cuotas con tarjetas Visa del Banco Macro y Cabal del Banco Credicoop; Plan Z de Tarjeta Naranja en 3 cuotas; y Visa de todos los bancos en 3 cuotas sin interés.

Por otra parte, el Municipio reiteró la convocatoria a adherirse a la e-boleta para recibir las liquidaciones mensuales en formato digital. El trámite puede realizarse a través del sitio web oficial, en la sección “Trámites / e-boleta”.