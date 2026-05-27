Rada Tilly presenta una agenda cultural con música latinoamericana y una muestra antológica

El Centro Cultural de Rada Tilly será escenario de una nueva programación gratuita que incluirá la inauguración de la muestra “Instantes” de Susana García y los recitales de Clara Cantore y Georgina Hassan.

La Municipalidad de Rada Tilly, a través de la Secretaría de Cultura, dio a conocer una nueva agenda cultural con propuestas gratuitas de artes visuales y música en vivo que se desarrollarán en el Centro Cultural de la ciudad durante los próximos días.

La programación comenzará el jueves 28 de mayo a las 20 con la inauguración de “Instantes”, una muestra antológica de la artista Susana García. La exposición podrá recorrerse de martes a viernes de 10 a 13 y de martes a domingo de 18 a 20, con entrada libre y gratuita.

Las actividades continuarán el viernes 29 de mayo a las 21 con la presentación de Clara Cantore, cantante, compositora e instrumentista vinculada a la canción latinoamericana. Su propuesta artística combina folklore, exploración sonora y una interpretación del bajo como instrumento solista. A lo largo de su trayectoria participó en festivales y escenarios de distintos países y editó seis discos.

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La agenda seguirá el domingo 31 de mayo a las 20 con el recital de Georgina Hassan, artista de la nueva canción latinoamericana. Cantante, compositora, instrumentista y productora, Hassan desarrolla una propuesta que integra distintos folklores del mundo con una identidad sonora propia.

Con más de veinte años de carrera solista y cinco discos editados, compartió escenario y grabaciones con referentes de la música latinoamericana como Marta Gómez, Lisandro Aristimuño, Liliana Herrero, Teresa Parodi, Inti-Illimani, Ana Prada, Hilda Lizarazu, Raly Barrionuevo y León Gieco, entre otros artistas.

Desde la Secretaría de Cultura invitaron a vecinos y vecinas a participar de las distintas actividades, todas con entrada libre y gratuita.