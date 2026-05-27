Nuevas obras de ampliación de la red de gas en René Favaloro y Rodríguez Peña

Los trabajos comenzaron este martes en la manzana 31 del barrio René Favaloro. En total se ejecutarán 38 servicios domiciliarios que beneficiarán a las familias del sector. Además, durante la última semana quedó habilitada la primera etapa de la ampliación de la red en Rodríguez Peña.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, inició este martes una nueva obra de ampliación de la red de gas natural en el barrio René Favaloro, una intervención que permitirá extender los servicios esenciales, y mejorar la calidad de vida de los vecinos del sector.

La obra, denominada “Ampliación Red de Gas Natural Mzas. 28, 29, 146 y Mza. 31 P. 15 a 18 y 21 – B° René Favaloro”, contempla el tendido de aproximadamente 1105 metros de cañería de distintos diámetros, conforme a los proyectos aprobados por Camuzzi Gas del Sur.

En ese marco, se ejecutarán 38 conexiones domiciliarias mediante tendido de cañería, incluyendo la colocación de válvulas de bloqueo, nichos prefabricados de gas, las pruebas técnicas correspondientes y la posterior reparación de veredas en caso de ser necesario.

Al respecto, el secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, Fernando Ostoich, destacó que “desde el Municipio seguimos avanzando con obras en distintos barrios de la ciudad, entendiendo que es la manera de dar respuestas concretas a los vecinos en medio de un panorama complejo. Esta intervención permitirá que más familias de René Favaloro puedan acceder a un servicio esencial, en una zona donde la calefacción es fundamental durante gran parte del año”.

En esa línea, Ostoich remarcó que “desde el Municipio sostenemos un esquema de inversión permanente en obras de gas, saneamiento y servicios, priorizando sectores que todavía necesitan infraestructura para acompañar su crecimiento. Esto cobra aún más valor en un contexto en el que el Estado Nacional no realiza aportes para este tipo de obras. Por eso se debe poner en valor aún más las acciones de este Municipio, que a pesar de la situación económica, sigue manteniendo un nivel de inversión que permite una continuidad de respuestas”.

Avances en la ampliación de la red de gas en Rodríguez Peña

Por otra parte, el funcionario recordó que durante la última semana concluyó y quedó habilitada la primera etapa de la ampliación de la red de gas en el barrio Rodríguez Peña, una obra que permite extender el servicio a nuevas familias del sector.

La intervención, denominada “Ampliación Red de Gas Natural Mzas. 142 y 145, y Fr. 0 Parcelas 14 a 24 – B° Rodríguez Peña”, contempla el tendido de 500 metros de cañería y la ejecución de 29 conexiones domiciliarias.

En ese caso, los trabajos incluyen además la colocación de válvulas de bloqueo, nichos prefabricados, pruebas técnicas y la reparación de veredas, además de un cruce especial de gasoducto que requiere estrictos protocolos de seguridad y el cumplimiento de las normativas vigentes establecidas por Camuzzi Gas del Sur.

“Cada una de estas obras representa más inclusión y mejores condiciones para las familias de la ciudad. Poder llevar gas natural a los barrios significa también acompañar el desarrollo urbano y generar igualdad de oportunidades para todos los vecinos”, concluyó Ostoich.