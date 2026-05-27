Comerciantes ya pueden adherirse al programa Rada Tilly Impulsa

El Municipio de esa localidad promueve una iniciativa destinada a acompañar, sostener y potenciar la actividad de los comercios locales en un contexto económico desafiante.

El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo al Concejo Deliberante, que lo aprobó recientemente. La propuesta se enmarca en una política pública integral organizada en tres ejes principales: alivio fiscal, capacitación y desarrollo comercial, y regularización administrativa.

“Rada Tilly Impulsa” busca sostener la actividad de pequeños y medianos comercios, promover su regularización fiscal, mejorar su competitividad y fortalecer el entramado económico local. Además, contempla la posibilidad de incorporar nuevas herramientas en función de la evolución del contexto.

Quienes quieran adherirse deben ingresar al Portal Ciudadano a través de la web del municipio (www.radatilly.gob.ar), donde deberán completar sus datos y responder una encuesta. Por consultas, pueden comunicarse a través del Instagram del área de Desarrollo Económico Local (@delradatilly) o por WhatsApp al 2974 080609.

El programa bonifica las nuevas habilitaciones comerciales y sus renovaciones por el plazo de un año desde la sanción de la ordenanza. Del mismo modo, reconoce a quienes hayan cumplido con el pago de habilitaciones en los últimos tres años.

Además, impulsa instancias de capacitación orientadas a mejorar herramientas de venta, gestión, medios de pago e innovación, junto con acciones de promoción del comercio local, como ferias, exposiciones y circuitos de consumo que fortalezcan el vínculo entre comerciantes y la comunidad.

Para el Ejecutivo municipal que conduce Mariel Peralta, el comercio de cercanía es un actor clave en la vida comunitaria, no solo por su aporte económico, sino también por su rol social y de integración urbana. Frente al impacto de la desaceleración económica a nivel nacional y la caída del consumo en la actividad comercial local, este programa busca acompañar a pequeños comerciantes que atraviesan dificultades por la baja en las ventas y la necesidad de adaptarse a nuevos contextos.