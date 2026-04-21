Comodoro Turismo presentó nuevas Audioguías para descubrir la ciudad a través de sus historias

Las primeras tres ediciones, Centro, Km3 y Km5, ya se encuentran disponibles en la plataforma Spotify como “Audioguías Comodoro Turismo”. Con esta iniciativa, la ciudad reafirma su posicionamiento como un destino que combina historia, cultura y paisaje, invitando a descubrir cada rincón a través de sus propias voces.

El Municipio a través de Comodoro Turismo realizó este lunes el lanzamiento oficial de las nuevas audioguías de la ciudad, que buscan fortalecer el turismo autogestivo como herramienta innovadora para recorrer la ciudad de manera autónoma, accesible y con una narrativa que pone en valor su historia, identidad y patrimonio.

Estas experiencias forman parte también del Programa “Barrios con Encanto” impulsado desde el Plan Pioneros 2030, una iniciativa aprobada por ordenanza que busca reinterpretar distintos sectores de la ciudad asociados a la historia petrolera y ferroviaria, a través de relatos que conectan pasado y presente.

El punto de partida de los recorridos es el Museo Ferroportuario, ubicado en el Kilómetro 0, el cual se presenta como símbolo del origen y la conexión histórica de la ciudad, con el recorrido del tren en aquellos años.

Al respecto, el gerente ejecutivo del área, Eduardo Carrasco, expresó que “estas nuevas audioguías representan una forma innovadora de acercar la historia y la identidad de Comodoro Rivadavia tanto a quienes nos visitan como a quienes viven en la ciudad”.

“Estas herramientas nos permiten poner en valor nuestros barrios, recuperar relatos que nos constituyen y ofrecer experiencias turísticas accesibles, que se adaptan a los tiempos actuales. Este es un paso más en el camino de consolidar a Comodoro como un destino con propuestas auténticas y en constante evolución”, remarcó.

Las audioguías pueden ser utilizadas desde dispositivos móviles, ofreciendo una experiencia flexible que se adapta a los tiempos y recorridos de cada visitante. Se encuentran disponibles en el siguiente link de Spotify: https://open.spotify.com/show/52E35csNbb5kXBhrBabFgY?si=d72e9b96ca594dca&nd=1&dlsi=e606e374c3ae471e

El proyecto continuará creciendo con nuevos lanzamientos que incluirán recorridos por los distintos barrios, entre ellos se encuentran Km8, Astra, Diadema; proyectando ampliarse hacia otros segmentos como el circuito Mar Austral que contempla Caleta Córdova y el Área Natural Protegida Rocas Coloradas, mapas de historias que hacen única a la ciudad.

Descubrir la ciudad a través de autoguías

Centro: Historia y Patrimonio Urbano

Este recorrido invita a transitar el casco céntrico de la ciudad, reconociendo en sus edificios patrimoniales, el Paseo Costero y la imponente Catedral San Juan Bosco. A través de esta audioguía, los visitantes podrán interpretar el territorio mientras caminan, reconstruyendo una epopeya urbana atravesada por el viento y el mar.

Audioguía Kilómetro 3: Huellas del Petróleo

Este recorrido se adentra en el barrio Kilómetro 3 para explorar los orígenes de la actividad petrolera en la ciudad, vinculados a la historia de YPF. Esta audioguía rescata la vida en los antiguos campamentos y los procesos que marcaron el desarrollo económico y social de Comodoro Rivadavia.

Audioguía Kilómetro 5: El Legado Ferroviario

Este recorrido pone el foco en el corazón ferroviario de Comodoro Rivadavia. En Kilómetro 5, a través del relato se recupera la memoria del trabajo, la inmigración y la vida comunitaria asociada al deporte que dieron forma a un barrio emblemático, donde cada rincón conserva la identidad de una ciudad construida sobre rieles.